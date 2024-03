BON PLAN sur Disney+ : un mois d'abonnement à tout petit prix pour découvrir la meilleure série du moment

S'abonner tous les mois à une plateforme de SVoD reste un budget pour de nombreux utilisateurs, heureusement, il y a de temps en temps de petites offres très sympathiques pour découvrir les catalogues de vidéos à la demande sans se ruiner. En ce moment, c'est Disney+ qui est à tout petit prix.

Le premier mois d'abonnement à Disney+ passe à 1,99 € au lieu de 5,99 €, vous avez jusqu'au 14 mars pour en profiter, la plateforme précise que l'offre est « réservée aux nouveaux abonnés ainsi qu'aux anciens utilisateurs qui souhaitent se réabonner ». Il s'agit évidemment de la formule avec publicité, mais pour moins de deux euros, vous pourrez prochainement découvrir Taylor Swift: The Eras Tour (Taylor’s Version). Le catalogue est déjà très riche, avec les films et dessins animés Disney et Pixar, la saga Star Wars et ses séries, le Marvel Cinematic Universe, sans oublier Shōgun, la nouvelle mini-série qui cartonne en ce moment, mettant en scène Hiroyuki Sanada.

N'oubliez pas, vous avez jusqu'au 14 mars prochain pour profiter de l'offre à 1,99 € le premier mois sur Disney+. Bien évidemment, comme toujours, le renouvellement est automatique après le premier mois, il vous en coûtera après 5,99 € par mois.