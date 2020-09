PS5 : où précommander sa console ?

Hier soir, lors de sa conférence tant attendue dont vous trouverez un résumé ici, Sony a enfin dévoilé la date de sortie et les prix des deux versions de PS5. Contrairement à Microsoft qui a étrangement repoussé les ouvertures des précommandes de ses Xbox Series à la fin du mois, le constructeur nippon a donné le feu vert aux revendeurs dès la fin de sa conférence et il y a déjà quelques ruptures constatées.



Pour rappel, la PlayStation 5 standard est vendue 499,99 €, tandis que la Digital Edition est elle vendue à 399,99 €. Vous trouverez toutes les informations sur les deux modèles dans notre article dédié. Nous avons listé, ci-dessous, les revendeurs partenaires qui ont ouvert les précommandes dans leurs boutiques. À noter, chez Micromania, il est possible, en boutique, de précommander avec un simple acompte. Si vous voulez vous faire plaisir avec les accessoires, vous pouvez consulter la liste et les prix ici.

PS5 Digital Edition : 399,99 € Fnac

Amazon.fr

Cdiscount

Darty

Boulanger

Pour rappel, la date de sortie de la PlayStation 5 en France est fixée au 19 novembre 2020.