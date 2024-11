BON PLAN Bouygues : une PS5 ou une Xbox Series à partir de 1 € avec l'offre Bbox Gaming !

Bouygues Telecom améliore son offre Bbox Gaming, qui permet pour rappel de s'abonner à Internet avec une box et d'obtenir une console de salon de dernière génération à petit prix. Les internautes pouvaient déjà obtenir une Xbox Series X ou Xbox Series S, mais l'offre s'étoffe avec l'arrivée de la PlayStation 5.

Avec l'offre Bbox Gaming à partir de 42,99 € par mois, vous pouvez obtenir une PlayStation 5 Slim Édition numérique à seulement 99 €, au lieu de 449 € habituellement, soit une remise de 350 € ! La PS5 Slim Édition Standard est également disponible contre 269 € au lieu de 549 €, soit 280 € d'économies. L'offre Bbox inclut la fibre jusqu'à 2 Gb/s en download et 900 Mb/s en upload, le Wi-Fi 6, la box TV 4K avec 180 chaînes et 6 mois offerts à Prime Video, Universal+ et Cafeyn. Une offre à 50,99 €/mois permet d'avoir jusqu'à 8 Gb/s en débit descendant et 1 Gb/s en ascendant, le Wi-Fi 6E avec des répéteurs sur demande, une box TV 4K HDR, le « Wi-Fi garanti même en cas de coupure » et un an offert à Prime Video, Universal+ et Cafeyn.

Si vous préférez les consoles de Microsoft, l'autre offre Bbox Gaming est évidemment toujours disponible, la Xbox Series X passe à 99 € et la Xbox Series S à 1 € seulement, avec dans les deux cas trois mois d'abonnement au Game Pass offerts.