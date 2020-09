BILAN PS5 : une présentation explosive, voici toutes les annonces qu'il ne fallait pas louper

Vous n'avez pas pu assister à la présentation de Mister S. se penchant sur la PS5 cette nuit ? Pas de panique, voici un petit bilan des annonces qui ont su retourner le cerveau des joueurs aux quatre coins du monde. Sony Interactive Entertainment a commencé avec un énorme boulet de canon en annonçant la venue de Final Fantasy XVI en exclusivité console sur PlayStation 5. La firme a continué sur sa lancée en exhibant du gameplay explosif de Marvel's Spider-Man: Miles Morales, et en officialisant Hogwarts Legacy, le titre se basant sur l'univers de Harry Potter.

Au milieu du live, nous avons eu droit à des vidéos alléchantes de Call of Duty: Black Ops Cold War et Resident Evil Village. Par ailleurs, Capcom en a profité pour préciser que Devil May Cry 5 jouira d'une Special Edition sur next-gen. D'autres choses à se mettre sous la dent ? Une bande-annonce sympathique d'Oddworld: Soulstorm a été diffusée, et quelques séquences de Deathloop ont été partagées.

Toujours du côté des jeux, la fête s'est terminée avec un aperçu de Fortnite sur PS5, une longue et magnifique phase de gameplay de Demon's Soul, et surtout... SURTOUT... l'annonce du nouvel épisode de God Of War, Ragnarök, qui sortira courant 2021 ! Parlons peu, parlons bien, il est temps de nous attarder sur le hardware et le nouveau service du géant japonais.

Ne tournons pas autour du pot, oui, la PlayStation 5 verra bel et bien le jour cette année en France, elle s'invitera dans les rayons le 19 novembre prochain et sera affichée à 499,99 € (399,99 € pour la Digital Edition). En outre, la société a présenté le PlayStation Plus Collection qui permettra de mettre la main sur des jeux PS4 et d'y jouer sur PS5 (si vous êtes abonnés, bien évidemment). Et le reste ? Un point a été fait sur les tarifs des jeux, le line-up, les accessoires, ou encore les caractéristiques techniques.

Ce direct (que vous pouvez revoir en notre compagnie sur YouTube) était rythmé et surprenant ! De ce que nous pouvons en voir sur la Toile, la communauté semble satisfaite. Quoi qu'il en soit, l'aventure PS5 ne fait que commencer... Et vous, qu'avez-vous pensé de tout cela ?

Vous pouvez réserver la PS5 sur Micromania à 499,99 €.