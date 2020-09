PS5 : 6 premières exclusivités confirmées au line-up de lancement, le prix des jeux va augmenter !

Si le consommateur ne suis pas, les prix chuterons.



De toute façon faut pas acheter en numérique mais en version boîte.



Quand le digital sera trop développer, ils tiendrons les gens par les couilles car il n'y aura pas d'alternative à la choix.



Je ne mettrais pas 80 euros dans les jeux en tout cas. 70 pour certains je veux bien. Mais le reste entre 50 et 60.



Ces messieurs du jeu vidéo on l'air d'oublier que cette industrie est la plus rentable tout genre confondu dans le divertissement.



Il faudrait donc leur rappeler qu'ils ne sont pas en crise...et ne pas se montrer trop gourmand.



On a déjà gober les dlc à outrances. Les jeux sortant en 2, 3 ou 4 versions.



Au bout d'un moment faut bien arrêter de gober toutes les stratégies commerciales pour s'en mettre dans la poche de plus en plus.



L'excuse des jeux vidéos qui coûtes cher en développement ne peut pas être valable. Ils ont les dlc qui coûtent bien souvent une misère à produire.