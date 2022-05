Furi annoncé sur PS5 avec un DLC ajoutant le personnage jouable d'Onnamusha, près de 6 ans suite à sa sortie

Les Français de The Game Bakers se sont fait une sacrée réputation auprès des joueurs avec Furi, un mélange de beat'em all et shoot'em up lancé en 2016. Depuis, ils ont sorti Haven, qui a eu droit à une mise à jour en mars dernier. En attendant de découvrir leur prochain titre, c'est avec étonnement que nous apprenons la venue d'un DLC pour Furi, intitulé Onnamusha, qui sera disponible dès le 17 mai sur PS5, PS4, Switch et PC (Steam et GOG) au prix de 6,99 €. Sans le préciser dans son communiqué, le studio annonce donc au passage la sortie sur PS5 d'une version dédiée, qui sera gratuite si vous possédez déjà le jeu sur PS4. Sinon, aucune mention de la Xbox One, croisons les doigts pour que les possesseurs de cette version aient droit au DLC par la suite.

Comme son nom l'indique, ce contenu permettra de jouer avec Onnamusha Rider, « puissante combattante qui alterne entre une posture de combat rapide et agile et une autre plus lente, mais meurtrière, et peut déclencher la puissance dévastatrice de l'étoile ». La promesse est ici de nous faire revivre le jeu d'une manière différente, au travers des modes Histoire, Speedrun et Entraînement. En revanche, aucune musique inédite n'est prévue avec. Emeric Thoa, directeur créatif du jeu, explique brièvement la raison de ce contenu additionnel :

Nous avons lu tous les messages des joueurs de Furi et une requête récurrente nous a vraiment marqués : « J'aimerais pouvoir oublier Furi pour le découvrir à nouveau. » Cela nous a donné l'idée du Rider Onnamusha qui apporte un style de jeu très différent avec une couche de tactique.

Mais ce n'est pas tout, puisqu'une mise à jour gratuite sera diffusée au même moment, permettant aux joueurs d'accéder sans frais à tous les contenus précédemment payants, dont le DLC Un Combat de plus, et améliorant les performances ainsi que l'accessibilité.

