Hogwarts Legacy : le jeu dans l'univers de Harry Potter officialisé, Poudlard ouvre ses portes dans une première vidéo

Cela fait de très longs mois que la rumeur d'un jeu Harry Potter en développement chez Avalanche Software court, et elle vient ce soir d'être confirmée. Oui, le studio travaille bel et bien sur un jeu de rôle et d'aventure dans l'univers créé par J.K. Rowling, qui vient d'être officialisé au travers d'une très belle première bande-annonce :

Hogwarts Legacy, que nous pouvez traduire par L'Héritage de Poudlard, se déroulera bien avant l'époque de Harry Potter que tous les fans connaissent, car l'histoire prendra place à la fin des années 1800, et nous y incarnerons un jeune étudiant détenant les clés d'un ancien secret menaçant le monde des sorciers. Les fans ne seront quand même pas trop dépaysés par Poudlard, le château abrite de nombreux couloirs inquiétants, des créatures magiques, des cours de potion et le joueur sera bien évidemment invité à apprendre quelques sorts. Côté gameplay, le jeu sera un Action-RPG en monde ouvert avec la possibilité de personnaliser son personnage, créer des potions, améliorer ses compétences, se faire des amis et affronter les forces du mal.

Hogwarts Legacy n'a pas encore de date de sortie, il est attendu dans le courant de l'année 2021, sur PC, PS5, Xbox Series X et S, PS4 et Xbox One.