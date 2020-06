RUMEUR sur Harry Potter : l'Action-RPG développé par Avalanche Software, mais J.K. Rowling met une sale ambiance

En 2018 se retrouvait sur la Toile une vidéo de gameplay d'un possible jeu de rôle et d'action dans l'univers de Harry Potter. Le titre a refait parler de lui tout récemment avec des détails, et Jason Schreier, désormais journaliste chez Bloomberg, avait alors affirmé que le titre était encore aujourd'hui en cours de développement. Il n'en avait pas dit davantage à l'époque, car il vient de sortir un article sur ce titre.

L'Action-RPG, qui pourrait s'appeler Hogwarts: A Dark Legacy, serait ainsi édité par Warner Bros. Interactive Entertainment et développé par Avalanche Software, bien connu pour les Disney Infinity, fermé en 2016 par Disney puis racheté et ressuscité par la Warner en 2017 afin de développer Cars 3 : Course vers la victoire. Le jeu serait un AAA à destination des PS5 et Xbox Series X notamment, et devrait sortir l'année prochaine au moins sur ces deux consoles. La vidéo de gameplay qui avait fuité il y a deux ans était apparemment authentique, mais depuis, le titre aurait évidemment bien évolué.

Si Bloomberg accorde un article au jeu Harry Potter, c'est donc pour confirmer de son côté les rumeurs, mais également pour dévoiler que l'ambiance est actuellement un peu tendue chez Avalanche Software. Il n'est pas question ici de dirigeants tyranniques ou de crunch, mais bien à cause de J.K. Rowling. L'auteure des romans a régulièrement des dérapages sur les réseaux sociaux, à tel point qu'elle est désormais considérée comme transphobe par les fans de Harry Potter. Des dérapages qui ont fait du bruit, les acteurs Daniel Radcliffe et Emma Watson ont même publié des communiqués pour rappeler que Harry Potter est une saga très inclusive, tout en se détachant des propos de J.K. Rowling. Et du côté vidéoludique, c'est la même chose. Le forum Reddit habituellement envahi de rumeurs concernant l'Action-RPG a ces dernières semaines davantage discuté de l'auteure que du jeu en lui-même, ce qui n'est pas très bon pour la hype. Autre souci, des rumeurs affirment qu'AT&T voudrait vendre Warner Bros. Interactive Entertainment, éditeur du jeu, ce qui n'arrangerait pas le lancement... Rien n'est encore officiel, mais histoire de calmer les fans, un membre proche du développeur du jeu Harry Potter a affirmé à Bloomberg que l'implication de J.K. Rowling était mineure sur ce projet.

Concernant l'officialisation du jeu, il faudrait patienter. Warner Bros. comptait le dévoiler lors de l'E3 2020, annulé pour cause de pandémie (s'il fallait le rappeler), mais le studio ne le présenterait pas non plus au DC FanDome en août prochain, préférant mettre l'accent sur le jeu Batman de Warner Bros. Montréal, possiblement intitulé Gotham Knights. L'Action-RPG Harry Potter serait donc dévoilé plus tard dans l'année, sans plus de précisions. Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes tant que l'éditeur ou le développeur n'officialisent pas le jeu.