RUMEUR sur Warner Bros. Interactive Entertainment : le groupe et ses studios bientôt vendus, de gros noms sur le coup

AT&T, c'est le plus grand groupe de téléphonie aux États-Unis, et forcément un monstre financier à l'international. Les activités du groupe sont diverses, et la société possède ainsi tout WarnerMedia depuis 2018, des studios Warner Bros. à HBO. Ce lot comprend aussi une entité qui nous intéresse, Warner Bros. Interactive Entertainment, propriétaire de TT Games, Rocksteady Studios, NetherRealm Studios, Monolith Productions et plusieurs équipes Warner Bros. Games.

Il semblerait qu'un gros changment se prépare pour WBEI dans les mois à venir. Selon les journalistes de CNBC, qui cite des sources proches du dossier, AT&T aurait pour projet de se séparer de l'éditeur de jeux vidéo contre une somme d'environ 4 milliards de dollars. Plus intéressant encore, des géants comme Take-Two Interactive Software, Electronic Arts et Activision auraient tous exprimé leur intérêt pour un rachat, même si aucune transaction ne serait sur le point d'aboutir.

Comme le note CNBC à juste titre, si Warner Bros. Interactive Entertainment est bien vendu, cela représentera forcément un gros changement pour les membres de l'équipe d'édition et les développeurs, et pas seulement à cause d'une incontournable réorganisation. Plusieurs licences utilisées dans des jeux appartiennent directement à WarnerMedia et non à WBEI, de Harry Potter à LEGO : La Grande Aventure. AT&T pourrait ou non laisser le futur acheteur s'en servir dans de nouveaux projets ou des rééditions des jeux passés. Il ne s'agit là que de bruits de couloirs, mais l'issue de cette histoire, si elle est vraie, pourrait faire des remous dans l'industrie. Cela ne nous dit toujours pas quand sortira le prochain jeu Batman, en tout cas.

