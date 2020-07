RUMEUR sur Warner Bros. Interactive Entertainment : Microsoft en lice pour racheter le studio

Depuis quelques jours, la rumeur enfle sur la vente de Warner Bros. Interactive Entertainment. AT&T, qui possède le studio, a en effet une dette de 154 milliards de dollars à rembourser, alors vendre une branche aussi majeure que la division jeux vidéo de Warner Bros. pourrait rapporter gros.

Take-Two Interactive Software, Electronic Arts et Activision auraient déjà exprimé leur intérêt de racheter Warner Bros. Interactive Entertainment, mais comme le rapporte désormais The Information, Microsoft serait également intéressé par ce rachat. Le contrat qui lie AT&T et Warner Bros. Interactive Entertainment n'est pas connu, il est possible que plusieurs licences soient négociées au coup par coup, mais la firme possède plusieurs studios comme Avalanche Software, qui plancherait sur un jeu Harry Potter, Monolith Productions (La Terre du Milieu), NetherRealm Studios (Mortal Kombat), Rocksteady (Batman: Arkham), TT Games (les jeux LEGO) et d'autres boîtes sous la division Warner Bros. Games.

Si Microsoft arrivait à mettre la main sur Warner Bros. Interactive Entertainment, il pourrait ainsi rendre exclusives plusieurs de ces licences à ses Xbox, ce qui changerait pas mal la donne dans la bataille avec Sony pour le marché des consoles de salon. Quoi qu'il en soit, rien n'est encore confirmé, AT&T a visiblement plusieurs options à explorer pour ce rachat, reste à savoir qui va remporter la mise. Vous pouvez acheter La Terre de Milieu: L'Ombre de la Guerre à 16,09 € sur Amazon.fr.

