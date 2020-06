DC FanDome : un évènement numérique annoncé avec de nouveaux jeux Warner Bros. Games

Une rumeur récente veut que Warner Bros. Interactive Entertainment et ses studios puissent être vendus par AT&T. Cela n'empêchera pas l'entreprise de continuer ses activités et de développer de nouveaux jeux pour les mois et les années à venir. Beaucoup attendent par exemple des nouvelles du prochain jeu Batman, censé être en développement depuis des années chez Warner Bros. Games Montréal, et il se pourrait qu'il soit enfin révélé cet été.

DC Comics vient en effet d'annoncer un évènement numérique baptisé DC FanDome, une convention virtuelle accessible gratuitement pendant 24 heures qui débutera le 22 août 2020 à 19h00. Des programmes spéciaux, panels, articles et bien d'autres seront visibles à heure fixe ou en libre service pour en apprendre plus sur l'avenir de la marque. Elle nous permettra notamment d'en apprendre plus sur les futurs films et séries de l'empire (mais aussi sur les productions passées) comme « Aquaman, The Batman, Batwoman, Black Adam, Black Lightning, DC Super Hero Girls, DC’s Legends of Tomorrow, DC’s Stargirl, Doom Patrol, The Flash, Harley Quinn, Lucifer, Pennyworth, SHAZAM!, Zack Snyder's Justice League, The Suicide Squad, Supergirl, Superman & Lois, Teen Titans GO!, Titans, Watchmen, Young Justice: Outsiders et Wonder Woman 1984 ».

Mais le site officiel dédié à la sauterie mentionne aussi la révélation de jeux vidéo ! Aucun détail supplémentaire à ce sujet n'est mentionné, mais Warner Bros. Games a partagé l'évènement sur les réseaux sociaux, alors il devrait avoir des expériences vidéoludiques à présenter. L'expérience se vivra à travers six salles numériques, présentées ci-dessous.

DC WatchVerse: prenez place, rejoignez nos spectateurs virtuels et devenez complètement absorbé par les contenus incontournables venus du monde entier : des panels exclusifs aux visionnages de scènes inédites, en présence des acteurs, créateurs et équipes derrière les DC films, TV, Home Entertainment et Games.

DC YouVerse: aventurez-vous dans ce monde, où VOUS êtes la star, pour découvrir les plus incroyables cosplay, fan-arts et contenus générés par les fans, à travers le monde entier, y compris, peut-être, le vôtre.

DC KidsVerse: besoin d'un moyen de divertir vos enfants pendant des heures? Nous avons la solution avec un monde dédié auquel vous pouvez accéder directement sur www.DCKidsFanDome.com Cette zone propose une large gamme d'activités familiales pour nos jeunes fans.

DC InsiderVerse: ce monde basé sur la créativité contient une vidéo centrale mettant en vedette le légendaire artiste, Jim Lee, également CCO et Éditeur de DC, Walter Hamada, Président de la production cinématographique DC et Greg Berlanti, producteur exécutif et créateur du DC TV Arrowverse, qui accueillera les fans avec une introduction au DC Multiverse. Entrez dans les coulisses avec les maîtres artisans qui donnent vie à DC sous toutes ses formes, des comics aux jeux vidéo, en passant par la télévision, les films, les parcs à thème, les produits dérivés, etc.

DC FunVerse: prenez en main votre expérience DC FanDome et trouvez des éléments fun et partageables ; découvrez notre liseuse digitale de comics; les kits d'armure dorée WW84 et Batmobile DIY ; des cadeaux numériques et un magasin rempli de produits dérivés, y compris des exclusivités en édition limitée.

Welcome to the #DCFanDome. Explore every corner of the DC Multiverse with a Global Virtual Experience on August 22! https://t.co/C1HuRQodqB pic.twitter.com/rmojdE8Dfx — WB Games (@wbgames) June 16, 2020

Tous les espoirs sont donc permis, comme celle de l'annonce du tant attendu nouveau Batman Arkham.

