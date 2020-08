DC FanDome : l'évènement sera finalement scindé en deux, un teaser pour les annonces du week-end

DC a vu grand pour son DC FanDome, un évènement numérique gratuit de 24 heures se déroulant sur plusieurs scènes virtuelles. En plus des innombrables activités et panels proposés, la société voulait en plus faire des annonces importantes sur ses projets cinématographiques et vidéoludiques, dont les révélations de Suicide Squad: Kill the Justice League et l'encore hypothétique Batman: Gotham Knights. À quelques jours de la sauterie du 22 novembre, DC Comics retourne sa veste et modifie finalement drastiquement son programme.



Pour simplifier l'expérience des utilisateurs, les annonces du Hall of Heroes auront bien lieu à partir de ce samedi 22 août à 19h00. Nous en apprendrons plus sur Wonder Woman 1984, The Suicide Squad, Flash, les deux jeux vidéo précédemment nommés et plus encore, comme cela était initialement prévu. Le programme durera 8 heures, sera rediffusé trois fois et disponible en portugais, chinois, anglais, français, allemand, italien, japonais, coréen et espagnol. En revanche, tout le reste du programme est décalé au 12 septembre, à 19h00 ! Les motivations derrière ce changement de dernière minute ne sont pas explicitées, mais si elles sont liées à des impératifs techniques, cela permettra au moins aux fans de se concentrer sur les annonces dans un premier temps avant de célébrer les univers DC Comics le mois prochain.

DC FanDome : Hall of Heroes : le samedi 22 août, à 19h00 en France. Les fans seront transportés dans le DC FanDome: Hall of Heroes, un monde épique conçu spécialement par Jim Lee avec une programmation exclusive : des panels dont « The Suicide Squad » avec Terry LTAM en hôte et Gael Monfils en tant qu'invité spécial, et des révélations à partir d'une grande variété de films et séries télévisées tels que « The Flash », jeux vidéo, comics et plus encore. L'émission de huit heures sera diffusée 3 fois et disponible pour les fans du monde entier sur une période de 24 heures.

DC FanDome : Explorez le Multiverse : le samedi 12 septembre, à 19h00 en France. Les fans pourront créer leur propre agenda ! Cet événement étant à la demande, il sera possible de créer sa propre expérience unique via le calendrier interactif qui sera mis en ligne prochainement.

Les fans peuvent désormais choisir leur propre aventure et auront plus de temps pour se plonger dans toutes les heures de programmation organisée - à leur propre rythme et selon leur propre horaire.



DC Kids FanDome sera également lancé le samedi 12 septembre sur son propre site adapté aux enfants : DCKidsFanDome.com

La hype monte dans tous les cas d'un cran avec la diffusion d'un teaser promettant des images de The Batman, ce qui semble être un premier aperçu de The Rock dans son costume de Black Adam, et bien plus encore.