DC FanDome : film Static Shock, making of d'Aquaman 2 et Shazam! 2, concept arts de Batgirl et Blue Beetle et plus encore

Le DC FanDome 2021 nous a permis de découvrir des trailers de Suicide Squad: Kill the Justice League et Gotham Knights, des aperçus de Black Adam et The Flash, la date de sortie de Peacemaker, et l'attendue bande-annonce de The Batman. Bien d'autres projets ont cependant être montrés, et nous vous avons sélectionné quelques-uns des visuels les plus intéressants ci-dessous.

Du côté du petit écran, plusieurs longs-métrages en production pour dans de nombreux mois ont fait parler d'eux. Ainsi, nous avons pu découvrir un premier concept art du film Batgirl avec Leslie Grace dans le rôle-titre (qui se teindra les cheveux en rouge, promis), et une illustration du costume de Xolo Maridueña pour le long-métrage Blue Beetle : tous deux doivent être diffusés exclusivement sur HBO Max aux États-Unis.

Pour ce qui est des nouveautés, un film live-action sur le personnage de Static Shock va être écrit par Randy McKinnon et produit par Michael B. Jordan. HBO Max n'a pas été nommé lors de l'annonce, il pourrait donc s'agir d'un projet à destination du cinéma. De plus, un long-métrage d'animation lié à la branche d'édition mettant en valeur les héros afro-américains Milestone est en développement, avec Brandon Thomas à au scénario.



Aquaman and the Lost Kingdom a lui eu droit à un making of, rempli de plans dans les coulisses du tournage avec James Wan : il est pour mémoire daté au 16 décembre 2022. Shazam! Fury of the Gods a bénéficié du même traitement, pour nous permettre d'apprécier Helen Mirren dans le costume de Hespera et Lucy Liu dans celui de Kalypso. Sa date de sortie est calée au 2 juin 2023 aux USA pour le moment.

Du côté de Warner Bros. Home Entertainment, qui sort Injustice ce mois-ci, le trailer du premier film de l'année prochaine a été montré. Il s'agit de Catwoman: Hunted, un long-métrage à l'esthétique rappelant l'animation japonaise qui verra le jour en Blu-ray, Blu-ray 4K et achat numérique le 8 février 2022. Nous retrouverons Elizabeth Gillies au doublage de l'héroïne, Stephanie Beatriz en Batwoman, Jonathan Banks en Black Mask, Lauren Cohan en Julia Pennyworth, Jonathan Frakes en King Faraday et Steve Blum en Solomon Grundy, sous la direction du réalisateur Shinsuke Terasawa.

Les trois projets qui lui succéderont à raison d'un par saison ont été nommés au passage : Teen Titans Go! & DC Super Hero Girls: Mayhem in the Multiverse, Green Lantern: Beware My Power et Battle of the Super Sons.

Vous aviez sinon peut-être manqué son annonce, mais DC prépare un film d'animation pour le cinéma appelé DC's League of Super-Pets (DC Super Animaux par chez nous). Il nous fera retrouver un Krypto avec la voix de The Rock et un Ace le Bat-Chien avec celle de Kevin Hart, aux côtés d'autres personnages doublés par Vanessa Bayer, John Krasinski, Diego Luna, Natasha Lyonne, Kate McKinnon et Keanu Reeves. Un nouveau teaser nous montre les premières images animées de ce projet daté au 20 mai 2022 outre-Atlantique, et qui aura droit à une bande-annonce en novembre.



Plusieurs autres annonces concernant des séries CW ou des feuilletons animés ont également eu lieu lors de l'évènement, que vous pouvez retrouver dans son intégralité ici. De quoi réjouir le fan de super-héros qui sommeille en vous ?