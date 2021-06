CINEMA : Aquaman 2 dévoile son titre définitif, qui en dit un tout petit peu plus sur l'histoire

Entre The Suicide Squad, Black Adam, The Flash ou encore Shazam! Fury of the Gods, le DC Extended Universe a encore de beaux jours devant lui, au moins jusqu'en 2023. Et il y a aussi un Aquaman 2 prévu pour le 16 décembre 2022 dans le lot, dont nous venons d'apprendre le titre officiel.

C'est le réalisateur James Wan en personne qui a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux à l'occasion d'une réunion de production, et ce sera donc Aquaman and the Lost Kingdom, probablement traduit en Aquaman et le Royame Perdu en français. Non, aucun rapport avec Le Monde Perdu : Jurassic Park ou Atlantide, Le Monde Perdu : il s'agit plutôt d'une référence au 7e et dernier monde sous-marin aux côtés d'Atlante, Xebel, La Fosse, Brine, la contrée des Pêcheurs et celle des Déserteurs.

Cette suite devrait donc faire voyager Aquaman, Mera, Black Manta, Orm Marius, Nereus et d'autres encore à travers les 7 Royaumes des Mers, avec une attention particulière sur ce fameux Monde Perdu. Un logo assez sommaire a été dévoilé au passage, mais pour les premiers visuels, il faudra encore attendre quelques mois.

D'ici là, vous pouvez acheter Aquaman en Blu-ray pour 7,98 € sur Amazon.fr.