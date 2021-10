Gotham Knights : la Cour des Hiboux sème la terreur dans un tout nouveau trailer

La présentation de Gotham Knights avec un trailer et du gameplay nous avait donné de bons espoirs lors du DC FanDome 2020. L'aventure nous permettra d'incarner à tour de rôle Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin, seul ou à 2 en ligne, tous pouvant gagner de l'expérience et voir leurs talents améliorés au fil d'une histoire se déroulant après la mort de Bruce Wayne. Aussi concret que paraissait le jeu de Warner Bros. Games Montréal, sa sortie prévue pour 2021 a finalement rapidement été décalée à 2022.

Son apparition au DC FanDome de ce week-end était donc forcément très attendue. Un trailer inédit nous a montré davantage la menace qu'est la Cour des Hiboux, qui semble tirer les ficelles à Gotham et inquiéter jusqu'au Pingouin. Les membres masqués de cette organisation secrète vont causer bien du tort à notre quatuor, surtout via leurs assassins surnommé Ergots... Un making-of a ensuite donné la parole aux développeurs pour revenir sur la genèse de ce clan aux origines mystérieuses, et le fait qu'il faudra adapter nos compétences pour faire face à ces fameux tueurs que nous affronterons régulièrement.

Pas de date de sortie en vue malheureusement pour Gotham Knights, qui reste annoncé pour 2022 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. Même si les univers ne sont pas liés, vous pouvez réviser votre Batman en vous procurant la Arkham Collection à partir de 28,90 € sur Amazon.fr.

