Gotham Knights : Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin succèdent à Batman dans un premier trailer, 7 minutes de gameplay diffusées

Au-delà des longs-métrages et comics, l'évènement DC FanDome était aussi destiné à nous dévoiler les prochains jeux de Warner Bros. Games, dont celui du studio de Montréal. Après plusieurs jours de teasing cette semaine, nous l'avons découvert en grande pompe à travers une première bande-annonce et, oui, il se nommera bien Gotham Knights, Eurogamer avait encore une fois vu juste. Dites au revoir au Chevalier Noir de Gotham, mais rassurez-vous, sa succession n'a rien à lui envier !

Oui, le pitch de Gotham Knights impliquera apparemment la mort de Bruce Wayne / Batman (nous savons tous ce que vaut la mort dans les comics, donc croisons les doigts) à la suite d'une explosion. Prévoyant, le super-héros avait tout prévu et laissé un message vidéo à destination de ses successeurs : Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin. Leur laissant le Beffroi comme base d'opérations, la Batcave ayant été détruite, ils vont devoir poursuivre la lutte contre le crime, chacun disposant de son propre style de jeu, et de combos à effectuer en duo. Oui, Gotham Knights sera jouable aussi bien en solo qu'en coopération en ligne à deux. Et outre un Mister Freeze toujours aussi givré, la Cour des Hiboux et Talon (Ergot) seront bel et bien de la partie comme le dévoile la toute fin de la vidéo ! Et comme vous pouvez le lire ci-dessous, ce n'est pas un trailer CGI, presque tout a été capturé sur une build alpha du jeu.

Vous n'essayez pas de devenir le nouveau Batman, vous devenez votre propre super-héros badass. - Fleur Marty, Senior Producer

Oh and, I feel it's worth mentioning.. The vast majority of this trailer (apart from the CGI setup at the beginning) was captured IN-ENGINE, on the same pre-alpha build we used for the gameplay walkthrough. This is not a full CG trailer. #GothamKnights https://t.co/Ilcm9T30bj — Fleur *flaoua* Marty (@Flaoua) August 22, 2020

Mais attendez, ce n'est pas tout, car plus de 7 minutes de gameplay commentées par le directeur créatif Patrick Redding ont été diffusées, se déroulant après une dizaine d'heures de jeu avec Batgirl. Cette dernière va devoir stopper Mister Freeze au Centre Eliot, qui compte tout simplement utiliser la météo pour geler Gotham City, un plan classique pour ce vilain. Les fans des Batman Arkham ne seront pas dépaysés, et nous pouvons constater que les ennemis disposeront d'un niveau et que nous engrangerons de l'XP en les mettant KO. Robin est aussi présent, venant prêter main-forte lors de l'affrontement de boss dont nous ne verrons hélas pas la fin.

Pour terminer, sachez que Gotham Knights sortira en 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One et PC. D'ici là, vous pourrez rattraper votre retard en jouant à Batman: Arkham Collection vendu 36,84 € sur PS4 via Amazon.