Gotham Knights : sortie exclusive à la next-gen, détail des éditions et 13 minutes de gameplay avec Nightwing et Red Hood diffusées

Si Warner Bros. Games nous avait donné plus tôt cette année la date de sortie de Gotham Knights, le projet de son studio de Montréal ne s'était pas remontré depuis l'automne dernier, et ce n'était même pas avec du gameplay. Alors quand nous avons appris hier soir que des nouvelles seraient données aujourd'hui, il y avait de quoi être curieux. Sans surprise, Nightwing et Red Hood sont bien au rendez-vous, avec enfin un aperçu inédit de gameplay. C'est d'ailleurs la première fois que nous les découvrons en action, puisque la précédente et unique vidéo du genre était consacrée à Batgirl.

Le directeur de Gotham Knights Geoff Ellenor nous apprend ainsi au cours de ces 13 minutes de jeu prenant place au milieu de l'aventure que chacun des quatre personnages jouables disposera de moyens différents pour se déplacer. Nightwing pourra donc s'envoler avec son planeur, le Trapèze volant, et nous le retrouvons alors qu'il affronte le gang des Régulateurs, pour des affrontements très acrobatiques. Et puisque le jeu est jouable en coopération, Red Hood le rejoint, lui qui combat avec deux armes à feu en simultané, en plus d'être capable de sauter même dans le vide grâce à son Bond mystique !

La séquence suivante suit Red Hood conduisant la Bat-moto, tous les personnages y ayant accès, puis utilisant un grappin pour accéder aux hauteurs. Le QG nous est ensuite montré, le fameux Beffroi, avec une cinématique, de même que l'interface servant à équiper nos personnages, avec un côté RPG bien présent et divers équipements influençant les statistiques, mais aussi des mods. Les déplacements rapides s'effectuent eux grâce au FastBat. L'investigation autour de la Cour des Hiboux se poursuit ensuite avec une mission musclée au Powers Club débouchant sur une confrontation face ressemblant fortement à l'Ergot.

Pour terminer, c'est une agréable surprise qu'annonce l'éditeur, du moins en ce qui concerne les ambitions du jeu, à savoir que Gotham Knights ne sortira finalement que sur PS5, Xbox Series X|S et PC (Steam, Epic Games Store) le 25 octobre prochain. Les PS4 et Xbox One sont donc abandonnées. Le jeu est d'ailleurs désormais disponible en précommande au prix bien piquant de 74,99 € pour son édition standard et pour pas moins de 94,99 € pour la Deluxe. Cette dernière inclura le Pack Visionnaire donnant accès à « des équipements exclusifs, des éléments cosmétiques, des skins de personnages inspirés de la série animée Batman la Relève et plus encore ». Enfin, un gros collector coûtant 299 € inclura tout ce qui suit :

Gotham Knights Collector's Edition : Deluxe Edition de Gotham Knights ;

Pin's à collectionner avec réalité augmentée ;

Mediabook de 16 pages ;

Carte exclusive de Gotham ;

Figurine des quatre personnages ;

Boîte collector.

Pour toute précommande, vous recevrez la skin de la Bat-moto Kustom « 233 » lors du lancement, basée sur son apparence dans Detective Comics #233. Une courte vidéo a été partagée pour présenter son rendu en jeu.