Gotham Knights : la date de sortie ne bougera plus, le jeu est gold

À son annonce en 2020, Gotham Knights devait voir le jour en 2021, mais Warner Bros. Games avait comme beaucoup mal estimé le temps nécessaire à la production en temps de crise sanitaire. Le titre avait donc logiquement été repoussé à 2022, avant d'être fermement daté au 25 octobre sur PS5, Xbox Series X|S et PC (les versions PS4 et Xbox One ayant été abandonnées entre temps).

Faut-il maintenant craindre un autre report ? Rassurez-vous, ce n'est plus à l'ordre du jour, car plus de 2 mois avant le lancement, Warner Bros. Games Montréal vient de confirmer que Gotham Knights est gold et donc que son développement est terminé. Le studio va maintenant pouvoir s'atteler aux finitions, et à priori seulement à celles-ci, aucun DLC ou Season Pass n'étant prévu à cette heure.

Toute l'équipe de Gotham Knights est fière de vous annoncer que nous sommes officiellement GOLD ! On se retrouve en octobre !

Vous pouvez toujours précommander votre exemplaire de Gotham Knights à partir de 64,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Gotham Knights : Red Hood sort les flingues pour sa bande-annonce de gameplay