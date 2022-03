Gotham Knights : surprise, voici la date de sortie officielle

Rare dans les médias, Gotham Knights avait limité sa présence aux grands évènements, en l'occurrence deux DC FanDome organisés par le distributeur de comics. Pourtant, c'est sans crier gare que Warner Bros. Games en dévoile plus sur le jeu d'action pensé pour la coopération avec Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin.



L'éditeur confirme en effet la date de sortie du titre de Warner Bros. Games Montréal par un simple tweet accompagné d'un visuel sobre, sans bande-annonce à l'horizon. Sortez les calendriers : Gotham Knights sera disponible le 25 octobre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S. De là à penser que Suicide Squad: Kill the Justice League ne verra pas le jour avant ou ne sortira pas dans la foulée, et paraîtrait donc bien en 2023, il n'y a qu'un pas.

D'ici là, nous avons encore beaucoup de choses à apprendre sur Gotham Knights. Avec un trailer au PlayStation State of Play, ou encore plus tard ? Seul l'avenir nous le dira.

Lire aussi : Gotham Knights : Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin succèdent à Batman dans un premier trailer, 7 minutes de gameplay diffusées