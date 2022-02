RUMEUR : Suicide Squad: Kill the Justice League repoussé à 2023

Warner Bros. a de belles choses dans ses cartons, avec notamment les très attendus Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et Gotham Knights. La semaine dernière, le CEO de Warner Media Jason Kilar a d'ailleurs rappelé sur les réseaux sociaux que ces deux titres arriveront en 2022, mais un troisième jeu manque à l'appel.

Eh oui, où est passé Suicide Squad: Kill the Justice League, le très attendu titre développé par Rocksteady (Batman: Arkham) ? Warner Bros. ne le met pas en avant, et pour cause, d'après les informations de Bloomberg, le jeu serait repoussé à l'année prochaine. Frustrant, pour un titre dévoilé dès l'été 2020.

Pour le moment, il y a encore un maigre espoir, Warner Bros. n'a pas officialisé ce report, mais l'éditeur n'a pas non plus voulu commenter la rumeur. En attendant, vous pouvez retrouver le film The Suicide Squad à 24,99 € sur Amazon.