Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, Warner Bros. confirme la sortie pour 2022 !

Dévoilé en septembre 2020 par une bande-annonce qui a été visionnée 27 millions de fois sur la chaîne YouTube de PlayStation, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard se fait attendre. Le titre n'a refait parler de lui officiellement qu'en janvier 2021, Warner Bros. Games annonçant alors un report à 2022.

Et depuis quelques jours, une rumeur laisse entendre que le titre serait encore repoussé, à 2023 cette fois. Alors, faudra-t-il attendre encore au moins un an avant de franchir les portes de Poudlard ? Eh bien non, le compte Twitter brésilien de Warner Bros. fait le point sur les futures sorties vidéoludiques de l'année 2022, et nous retrouvons bien Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Idem du côté du blog Wizarding World, qui affirme que nous aurons droit à de belles choses dans les prochains mois, dont le film Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore et surtout le jeu vidéo Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Wizarding World déclare en effet :

2022 est également l'année de la sortie du jeu console très attendu du label Portkey Games de Warner Bros. Games, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Développé par Avalanche Software, ce jeu de rôle et d'action permet aux joueurs d'être au centre de leur propre aventure se déroulant dans le monde des sorciers à la fin des années 1800. Qu'il s'agisse d'apprendre des sorts puissants et de préparer des potions, de perfectionner des compétences de combat et d'apprivoiser des bêtes magiques, ce jeu permettra aux joueurs de découvrir le monde magique en tant qu'étudiant à l'École de Sorcellerie et de Magie de Poudlard comme jamais auparavant alors qu'ils déterminent le destin de tout le monde des sorciers.

Bref, il n'y a pas grand-chose de neuf dans cette annonce, mais les fans seront ravis de savoir que le jeu Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sortira bien en 2022. Reste désormais à patienter jusqu'à connaître la date de sortie exacte. Vous pouvez retrouver des produits dérivés Harry Potter sur Amazon.