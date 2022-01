RUMEUR sur Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le jeu encore repoussé à 2023

La saga Harry Potter est culte et les fans se replongent dans cet univers avec Harry Potter : Retour à Poudlard, une grosse réunion d'anciens acteurs et réalisateurs à découvrir sur Salto. Du côté des jeux vidéo, eh bien, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard se fait attendre. Le jeu de Warner Bros. Games et Avalanche Software avait été annoncé en 2020 avec une impressionnante bande-annonce, et depuis...

Eh bien, nous n'avons entendu parler officiellement de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard qu'une seule fois depuis, en janvier 2021, les studios annonçant alors le report du titre à cette année 2022. Après douze longs mois de silence, les fans s'impatientent et les nouvelles ne semblent pas être bonnes. Colin Moriarty a indiqué dans son podcast Sacred Symbols+ que, d'après ses sources, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ne sortirait pas cette année, le développement ne se passant pas très bien.

Colin Moriarty n'entre pas dans les détails, mais pour rappel, Bloomberg rapportait l'année dernière le départ du lead designer, qui défendait des personnalités accusées d'agressions sexuelles et viols sur sa chaîne YouTube personnelle. Par ailleurs, les développeurs de chez Avalanche Software produisent leur jeu sans la participation de J. K. Rowling, créatrice de Harry Potter et peu appréciée des fans suite à ses sorties sur les questions du genre et du sexe, auxquels devrait faire très attention Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Mais cela rajoute de la pression, ce qui n'est jamais idéal pour travailler correctement.

Quoi qu'il en soit, le silence radio entourant Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard n'est évidemment pas bon signe, croisons désormais les doigts pour que Warner Bros. Games reviennent rapidement aux nouvelles et officialise une période de sortie, en 2022 ou 2023.