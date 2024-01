Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, une belle surprise pour les fans pour le 1er anniversaire du jeu

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est sorti en février 2023 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S, puis il a été porté sur PS4, Xbox One et enfin Switch, mais depuis le début, les joueurs sur les consoles de Sony ont droit à une quête exclusive, « Occupe-toi de ton chaudron », qui nous emmène dans une boutique hantée à Pré-au-lard.

Bonne nouvelle pour les joueurs sur PC, Xbox et Switch, Warner Bros. Games et Avalanche Software viennent d'annoncer que la quête exclusive aux PlayStation sera disponible cet été sur les autres plateformes. Même si les studios n'ont rien de concret pour le premier anniversaire de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, ils promettent également « des mises à jour et des fonctionnalités supplémentaires » prochainement.

Pour rappel, le directeur du jeu Alan Tew avait annoncé peu après la sortie du jeu qu'aucun DLC n'était prévu, qu'il soit gratuit ou payant. Mais avec 22 millions de copies vendues, les studios ont peut-être revu leur décision. Quoi qu'il en soit, il ne faudra pas s'attendre à du Quidditch, le jeu free-to-play Harry Potter : Champions de Quidditch est en développement chez Unbroken Studios.

