Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard joue la carte de l'épouvante avec sa boutique hantée à Pré-au-Lard pour la quête exclusive PlayStation

Source: Warner Bros. Games et PlayStation Blog

Bien qu'il ait mis en avant de grosses productions en provenance de l'Archipel, le PlayStation State of Play de ce mardi soir a aussi fait la part belle à quelques jeux occidentaux, dont Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, qui nous a une fois de plus montré un pan inédit de son univers de sorcellerie. Après Sebastian Pallow et la magie noire, puis les différentes salles communes, place à une boutique hantée à Pré-au-Lard que nous visiterons lors d'une quête exclusive aux consoles PlayStation...

C'est une bonne ambiance d'épouvante qui nous sera proposée dans ce donjon optionnel que seule une partie des joueurs pourra découvrir. Voici ce qu'en dit le Community Manager d'Avalanche Chandler Wood sur le PlayStation Blog :

Le Sombre héritage de Sebastian Pallow Dévoilé à l’occasion du State of Play consacré au jeu en mars dernier, ce charismatique Serpentard a très rapidement gagné le cœur de la communauté. Nous sommes enchantés des réactions positives qu’il a rencontrées. Le charme de Sebastian ne vous a pas laissé indifférent ? Bienvenue au club ! Tout le monde chez Avalanche l’adore, ou presque. La bande-annonce « Le Sombre Héritage de Sebastian Pallow » nous a permis de montrer une part plus sombre de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, tout en donnant un aperçu de l’histoire de Seb (comme on l’appelle au studio). Après avoir révélé le sortilège Avada Kedavra en mars, nombre d’entre vous se sont demandé si les Sortilèges Impardonnables seraient présents dans le jeu. À travers une terrible décision que devra prendre le joueur, ce nouveau trailer dévoile le sortilège Endoloris. Lancerez-vous Endoloris, le sortilège de la torture, sur votre ami ou laisserez-vous Sebastian le lancer sur vous ? Quels évènements vous ont conduit dans cette impasse ? Si vous choisissez d’accompagner Sebastian dans sa quête, vous serez mis face à bien des choix impossibles. La quête de Sebastian, comme celles de Natsai et de Poppy, est complètement optionnelle. Elle invite toutefois le joueur à se poser une question brûlante : la magie noire est-elle toujours condamnable si elle permet de sauver une vie ? Nous voulions que ce trailer se concentre sur les aspects plus sombres du jeu. Lorsque nous avons commencé à réfléchir à un thème, nous avons tout de suite pensé à mettre en avant l’histoire de Sebastian. La boutique hantée de Pré-au-Lard Et ce n’est pas fini. Aujourd’hui, nous vous offrons un aperçu de la quête exclusive sur PlayStation : la Boutique hantée de Pré-au-Lard. Cette quête mystérieuse est incluse dans le jeu de base et pourra être découverte par toute sorcière ou tout sorcier jouant sur PlayStation. Cassandra Mason souhaite vendre sa boutique à Pré-au-Lard, mais ce bâtiment délabré semble cacher quelque chose… Quel sinistre secret le sous-sol de la boutique de Madame Mason renferme-t-il, et pourquoi semble-t-elle si pressée de vendre ? C’est un mystère que les joueurs de Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard devront percer dans la quête de la Boutique hantée de Pré-au-Lard, exclusivement disponible sur les consoles PlayStation. Si je ne veux pas vous donner trop de détails sur ce qui se terre sous la boutique, je peux tout de même vous dire que, si vous surmontez les épreuves qui vous y attendent, vous deviendrez propriétaire d’une boutique rien qu’à vous, dans laquelle vous pourrez vendre des objets et des équipements au meilleur prix. Vous obtiendrez également en récompense un ensemble de cosmétiques du commerçant, parfait pour les élèves de Poudlard aux âmes d’entrepreneurs.

Par ailleurs, si vous précommandez Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard en version PS4 ou PS5, vous recevrez la recette de la potion Felix Felicis. Felix Felicis est une potion de chance qui révèle l’emplacement des coffres d’équipement sur la mini-carte pendant une journée entière dans le jeu. Un bon jour pour explorer Poudlard et ses environs. Il ne s’agit toutefois que de la recette. Vous aurez besoin de tout ce que vous aurez appris en cours de Potions ainsi que du matériel de la Salle sur Demande pour préparer un flacon de chance liquide. Les joueurs qui choisiront l’une de nos éditions supérieures auront accès à des cosmétiques supplémentaires en jeu ainsi qu’à une monture Sombral exclusive. L’édition Deluxe numérique permet également de bénéficier d’un accès anticipé de 72 heures au jeu ainsi que d’une mise à niveau numérique permettant de mettre à niveau la version PS4 du jeu vers la version PS5. Enfin, tous les joueurs qui précommanderont Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard recevront une monture d’Hippogriffe d’Onyx.

Vous l'aurez compris, pour profiter de l'intégralité du contenu, il vaudra mieux se tourner vers les versions PlayStation, une pratique un peu datée et qui a de quoi agacer les joueurs à juste titre.

Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard est pour rappel attendu le 10 février 2023 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, avec une version Switch qui sortira ensuite. Une édition collector fort onéreuse pourra être achetée en plus de la standard vendue dès 69,99 € sur Amazon.

