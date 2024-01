Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un nouveau point sur les énormes ventes, merci les portages

Warner Bros. Games et Avalanche Software ont sorti il y a presque un an déjà Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un jeu d'action et d'aventure dans l'univers de Harry Potter. Un titre qui aura séduit des millions de joueurs à travers le monde, détrônant même FIFA/EA Sports FC 24 au Royaume-Uni.

David Haddad, président de Warner Bros. Interactive Entertainment, s'est récemment entrenu avec Variety et a dévoilé que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard s'est écoulé à plus de 22 millions d'exemplaires depuis son lancement. Un chiffre énorme qui montre bien le succès populaire du titre, mais également l'intérêt des portages. Avant les versions PS4, Xbox One et Switch, le jeu s'était écoulé à 15 millions d'exemplaires et, lors des fêtes de fin d'année, il a trouvé deux millions de preneurs. Un succès commercial, mais pas seulement selon David Haddad :

Mais ce n'est pas seulement les unités vendues dont je suis si fier, c'est juste qu'il a tellement ravi les fans. Cela a donné vie à Harry Potter d'une nouvelle manière pour les joueurs, où ils pouvaient être eux-mêmes dans ce monde, dans cette histoire. Et c’est ce que l’équipe d’Avalanche a décidé de faire lorsqu’elle développait le jeu et je pense que c’est vraiment pourquoi il a si bien résonné et reste le jeu le plus vendu de l’année dans toute l’industrie mondiale. C’est une position qui est généralement occupée par l’un des jeux consécutifs de ces éditeurs historiques et nous sommes si fiers d’avoir pu percer dans les premiers rangs.

Le président de Warner Bros. Interactive Entertainment indique que les joueurs ont cumulé 707 millions d'heures de jeu, en refaisant des parties pour découvrir les autres maisons, cococtant 819 millions de potions, récoltant 1,3 milliard de plantes magiques, secourant 593 millions d'animaux fantastiques et éliminant 4,9 milliards de mages noirs.

