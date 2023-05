Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, un nouveau point sur les ventes, le milliard de dollars dépassé

Cette semaine, Avalanche Software et Warner Bros. Games ont enfin lancé les versions PlayStation 4 et Xbox One de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, déjà disponible depuis le mois de février sur PC, PS5 et Xbox Series X|S. Il avait alors rencontré un énorme succès, avec 12 millions d'exemplaires vendus en deux semaines, engendrant 850 millions de dollars.

Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts, mais le titre était régulièrement en tête des ventes dans plusieurs pays dans le monde, et les chiffres ont évolué. Les studios annoncent désormais que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard s'est vendu à 15 millions de copies dans le monde, rapportant un milliard de dollars. Des chiffres dévoilés dans le cadre du bilan financier trimestriel qui s'arrête au 31 mars 2023, autant dire que le jeu a continué de très bien se vendre après ça, et les joueurs vont continuer de se l'arracher avec sa sortie sur PS4 et Xbox One.

Cependant, Warner Bros. Games compte surtout sur une autre version de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard pour lui rapporter gros. Même s'il juge « importante » la sortie du titre sur les consoles de salon de précédente génération de Sony et Microsoft, il mise sur le portage Nintendo Switch du jeu. D'après l'éditeur, nombreux sont les fans de Harry Potter à posséder une Switch, surtout au Japon où la franchise est très populaire, de quoi attirer un paquet de nouveaux joueurs.

Il faudra cependant attendre le 25 juillet prochain pour découvrir Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sur Switch. Vous pouvez également retrouver le jeu à 53,99 € sur Gamesplanet.

