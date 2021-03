RUMEUR sur Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, il sera possible de créer des personnages transgenres, un pied de nez à J. K. Rowling

''Troy Leavitt, qui tenait une chaîne YouTube contre le féminisme et la « justice sociale », où il a notamment exprimé son soutien aux harceleurs du Gamergate'' a noter que c'est un ramassis de connerie surtout venant de Jason ''Harceleur numero 1'' Schreier et que Troy leavitt dans ses video faisait part de ses opinions sur l'hypocrisie de cette cinglé psychotique de Anita sarkesian et des SJW qui harcelait 24h sur 24 des créateurs,créatrice et studio via resetera depuis le gamergate et maintenant , cette chasse au sorcière lancé par kotaku et bloomberg pour le faire virer le traitant de terroriste et d’extrémiste est complètement absurde , jason l'a encore mauvaise depuis que troy et sophia narwitz ont exposé les nombreux moment ou il a harcelé youtuber,createur et creatrice simplement car ils étaient contre ses avis pour le moins extrême sur le jeu video et certain de ses articles ,cette cancel culture me dégoûte