Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, non, J.K. Rowling n'est pas impliquée dans le développement

Cela faisait des années que des fuites et des rumeurs faisaient état d'un jeu de rôle Harry Potter en développement chez Warner Bros. Games. Il a enfin été dévoilé lors de la présentation dédiée aux jeux PS5, portera le doux nom de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, et sera développé par Avalanche Software.

Le titre nous fera vivre une aventure originale prenant place au début des années 1800, alors que nous incarnons un sorcier intégrant la maison de notre choix à Poudlard. Il s'agira du premier jeu vidéo proposant une histoire inédite dans le monde des sorciers, à l'initiative de Portkey Games, le groupe chargé de développer l'univers vidéoludique de la franchise. Mais quelle sera l'implication de l'auteure J.K. Rowling dans le projet ? La réponse a été donnée par une FAQ sur le site officiel.

Q : Quelle est l'implication de J.K. Rowling dans le jeu ? Est-ce une nouvelle histoire de J.K. Rowling ? R : J.K. Rowling n'est pas directement impliquée dans la création du jeu, cependant, son groupement extraordinaire d'écritures est le fondement de tous les projets dans le monde sorcier. Ce n'est pas une nouvelle histoire de J.K. Rowling. Q : Comment Hogwarts Legacy s'intègre-t-il dans le monde sorcier de Harry Potter ? R : Bien que Portkey Games ne proposer pas des adaptations directes des livres et des films, les jeux sont fermement ancrés dans l'univers de Harry Potter. Tout en restant fidèles au travail original de J.K. Rowling, les développeurs de Portkey Games préparent un nouveau terrain de jeu en créant de nouvelles façons pour les fans de s'immerger dans le monde des sorciers.

Le message est clair : « Ce n'est pas une nouvelle histoire de J.K. Rowling ». L'absence de lien entre J.K. Rowling et Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard serait presque un atout pour certains, alors que les discours de l'auteure dérangent de plus en plus sur la Toile, notamment en ce qui concerne la transidentité. Ce nouveau jeu vidéo est prévu pour 2021 sur PS5, PS4, Xbox Series X et S, Xbox One et PC.