Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, pas de Quidditch dans le jeu d'Avalanche comme le confirme une intéressante FAQ

En début d'année, lors du State of Play présentant 14 minutes de gameplay de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, nous pouvions notamment apercevoir à un moment un personnage sur un balai dans l'enceinte de l'école, ce qui laissait évidemment penser que nous pourrions prendre part à des parties de Quidditch, le sport favori des sorciers. Eh bien, ce ne sera malheureusement pas le cas, comme le confirme une Foire aux Questions publiée sur le site officiel, qui est riche en renseignements. En revanche, des courses de balais seront disponibles et nous pourrons nous déplacer dessus comme déjà vu.

La FAQ joue par ailleurs très bien sur les deux tableaux en précisant que J.K. Rowling n'est pas impliquée, mais que « son équipe » a collaboré pour rester conforme au monde qu'elle a créé, n'en déplaise à certains. Le scénario reste lui toujours aussi nimbé de mystères, mais nous avons au moins la confirmation qu'il sera bien possible de choisir notre maison si vous en doutiez encore après avoir vu les différentes salles communes. Le fait que nous puissions utiliser la magie noire n'impliquera en revanche pas un quelconque système de moralité. Nous avons également la confirmation qu'il n'y aura pas de microtransactions, tant mieux, ni de quelconque fonctionnalité pour jouer en ligne ou à plusieurs en coopération, ce sera une pure expérience en solo !

Q : Quel type de jeu est Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est un jeu de rôle et d'action-aventure en monde ouvert situé dans le monde des sorciers des années 1800, qui place les joueurs au cœur de leur propre aventure.

Q : Qui est l'éditeur de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : Warner Bros. Games édite Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard sous le label Portkey Games. Le jeu est développé par Avalanche Software.

Q : Sur quelles plateformes Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard sera-t-il disponible ?

R : Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Nintendo Switch, PC, Xbox Series X|S et sur les consoles Xbox One.

R : À quelle date Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sera-t-il disponible ?

R : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard sortira le 10 février 2023 sur PlayStation, Xbox et PC. La date de sortie sur Nintendo Switch sera bientôt annoncée.

Q : Comment Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard s'intègre-t-il dans le Wizarding World de Harry Potter ?

R : Bien que les jeux Portkey Games ne soient pas des adaptations directes des livres et des films, ils sont fermement ancrés dans l'univers magique du monde des sorciers. Tout en restant fidèles au travail original de J.K. Rowling, les développeurs de Portkey Games établissent un nouveau territoire en créant de nouvelles façons pour les fans de s'immerger dans le monde des sorciers.

Q : Quelle est l'implication de J.K. Rowling dans le jeu ? Est-ce une nouvelle histoire de J.K. Rowling ?

R : J.K. Rowling n'est pas impliquée dans la création du jeu, mais puisqu'elle a créé le monde des sorciers et que c'est une des plus grandes conteuses du monde, son extraordinaire corpus est à la base de tous les projets du Wizarding World. Il ne s'agit pas d'une nouvelle histoire de J.K Rowling, mais nous avons collaboré étroitement avec son équipe sur tous les aspects du jeu pour nous assurer qu'il reste conforme aux expériences magiques que les fans attendent.

Q : Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard constitue-t-il une histoire originale ?

R : Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard est un jeu de rôle (RPG) et d'action-aventure en monde ouvert, jouable à un joueur, qui se déroule dans le monde des sorciers des années 1800. L'histoire permettra aux joueurs de connaître la vie d'étudiant à l'école de sorcellerie de Poudlard comme jamais auparavant, en vivant une aventure inédite qui les plongera dans un dangereux voyage pour découvrir une vérité cachée du monde des sorciers.

Q : Quelle est l'histoire originale de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : Les joueurs vivront la vie d'un ou une élève à l'école de sorcellerie de Poudlard au XIXe siècle et s'embarqueront dans un dangereux voyage dans le but de découvrir une vérité cachée du monde des sorciers. Ils développeront leurs capacités magiques en maîtrisant des sortilèges, en préparant des potions, en apprivoisant des créatures magiques et plus encore.

Q : Comment joue-t-on à Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est plein de magie immersive, et place les joueurs au centre de leur aventure pour qu'ils deviennent la sorcière ou le sorcier qu'ils rêvent d'être. Ils développeront les capacités de leur personnage en maîtrisant de puissants sorts, en préparant des potions et en récoltant des plantes magiques alors qu'ils affrontent des ennemis redoutables. Les joueurs trouveront également des quêtes et des scénarios qui poseront des choix difficiles et détermineront les idéaux qu'ils représentent.

Q : Les joueurs peuvent-ils choisir leur maison à Poudlard dans Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : Les joueurs peuvent choisir leur maison à Poudlard au début de Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard.

Q : Les joueurs peuvent-ils personnaliser leur personnage dans Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : Dans Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard, les joueurs peuvent créer la sorcière ou le sorcier qu'ils veulent être. Ils peuvent personnaliser leur personnage au début de leur aventure. Au fur et à mesure de leur progression, ils pourront également développer leur propre style de combat spécial.

Q : Les joueurs développeront-ils des amitiés dans Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

A : Certains élèves de Poudlard deviendront des amis. Lorsque les joueurs approfondiront ces liens, leurs camarades pourront les accompagner dans leur périple, développer leurs compétences et parler de leur propre histoire.

Q: Y a-t-il des livres officiels sur Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ?

R : Insight Editions publie The Art and Making of Hogwarts Legacy et Scholastic Inc. publie Hogwarts Legacy : The Official Game Guide.

Q : Verra-t-on Harry Potter, Hermione Granger ou Ron Weasley dans le jeu ?

R : Non, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard se déroule dans les années 1800, avant la période des histoires originales de J.K. Rowling.

Q : Quels sont les dangers dans Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : Le monde des sorciers regorge de dangers, des créatures corrompues par une force magique aux mages noirs en passant par des gobelins au bord de la révolte.

Q : Est-ce que Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard a un système de moralité ?

R : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard n'a pas de système de moralité, mais les joueurs y trouveront diverses quêtes et intrigues qui influenceront la sorcière ou le sorcier qu'ils choisissent de devenir.

Q : Peut-on explorer le château de Poudlard dans Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : Oui. Les joueurs pourront explorer un château de Poudlard au complet où ils assisteront à des cours, découvriront des cachots, des passages secrets et des énigmes difficiles.

Q : Peut-on jouer au Quidditch dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ?

R : Non, on ne peut jouer au Quidditch dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard. Cependant, le vol sur balai est un moyen de transport et les défis de course de balai font partie du jeu. Les joueurs peuvent également faire voler des balais pour explorer des lieux nouveaux et familiers autour du château de Poudlard.

Q : Peut-on voler en balai dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ?

R : Le vol sur un balai est un moyen de déplacement dans Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard et il y a aussi des courses de balai. Les joueurs peuvent assister à des cours de vol pour maîtriser leurs compétences de vol sur un balai.

Q : Les joueurs peuvent-ils monter des créatures magiques dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ?

R : Les joueurs peuvent dompter, et monter des créatures magiques dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard

Q : À quels types de cours les joueurs assisteront-ils dans Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : Les joueurs suivront des cours tels que Sortilèges, Défense contre les forces du mal, Botanique et Potions où ils rencontreront leurs professeurs, apprendront à lancer des sorts, à faire pousser des plantes magiques, à préparer des potions et plus encore.

Q : Comment les joueurs s'améliorent-ils dans Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : En plus des classes et des sorts, les joueurs auront accès à un ensemble complet d'améliorations, de talents et de compétences pour faciliter leur progression en tant que sorcière ou sorcier. Ils peuvent relever des défis à travers le monde pour gagner de l'expérience et améliorer leurs capacités. L'équipement magique peut également être amélioré et spécialisé pour augmenter les capacités offensives et défensives dans un style de jeu choisi.

Q : Les joueurs peuvent-ils combiner les sorts dans Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ?

R : Combiner des dizaines de sorts dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard permettra aux joueurs de définir leur style de combat pour devenir le duelliste ultime.

Q : Qu'est-ce que la salle sur demande ?

R : La salle sur demande est un secret important de Poudlard qui aide les joueurs à personnaliser et à développer leurs capacités. Nous aurons plus de détails à partager ultérieurement.

Q : Existe-t-il des microtransactions dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ?

R : Il n'y a pas de microtransactions dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard.

Q : Les joueurs peuvent-ils effectuer des achats dans le jeu dans Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ?

R : Les joueurs disposant de l'édition standard de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard peuvent acheter le pack Magie noire dans le jeu séparément. Il est également inclus dans la Deluxe Edition. Il n'y a pas d'autres articles à acheter dans le jeu.

Q : Est-ce que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard propose un gameplay en ligne ou coopératif ?

R : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard est une expérience solo et n'a pas de gameplay en ligne ou coopératif.

Q : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard inclura-t-il des fonctionnalités d'accessibilité ?

R : Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard inclura des fonctionnalités d'accessibilité. Nous vous en dirons plus à ce sujet ultérieurement.

Q : Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard adhèrera-t-il à l'univers du monde des sorciers ?

R : Oui. Bien que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard ne soit pas une adaptation directe des livres et des films, les jeux sont ancrés dans la tradition du monde des sorciers. Avalanche crée une expérience de jeu unique inspirée de l'univers magique créé par J.K. Rowling, dans lequel les joueurs trouveront des lieux, des personnages et des éléments d'histoire nouveaux et inattendus.

Q : Le jeu prend-il place uniquement dans le château de Poudlard ?

R : Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard emmène les joueurs au-delà de Poudlard vers des lieux nouveaux et familiers, notamment la Forêt interdite et le village de Pré-au-Lard.

Q : Qu'est-ce que Portkey Games ?

R : Portkey Games, de Warner Bros. Games, est un label de jeux vidéo spécialisé dans la création de nouvelles expériences mobiles et vidéoludiques du monde des sorciers, qui placent le joueur au centre de sa propre aventure, inspirées par les histoires originales de J.K. Rowling. Portkey Games offre aux joueurs la possibilité de faire leurs propres choix narratifs et d'interagir avec le monde des sorciers pour découvrir de nouvelles expériences. Ce label a été créé pour proposer aux joueurs et aux fans de nouvelles expériences de jeu qui leur permettent de plonger dans la magie du monde des sorciers, et de définir leur propre histoire.

Q : Que signifie « Portkey » (« Portoloin ») et pourquoi l'avez-vous choisi comme nom pour ce label ?

R : Dans la série Harry Potter, un Portoloin est un objet enchanté permettant de transporter instantanément quiconque le touche à un endroit précis. La plupart du temps, un Portoloin est un objet du quotidien qui n'attirerait pas l'attention d'un Moldu. Pour Portkey Games, cela symbolise la façon dont les jeux sous ce label transporteront les fans dans leurs propres aventures inspirées du monde des sorciers.

Q : Quels types de jeux seront développés sous le label Portkey Games ?

R : Portkey Games permettra aux développeurs de créer une variété d'expériences de jeu nouvelles et immersives qui sont toutes inspirées par les histoires originales de J.K. Rowling. Ces expériences n'ont pas été écrites par J.K. Rowling et ne seront pas des adaptations directes des livres ou des films. Ce sont des jeux qui ont été créés pour les fans, par des créateurs de jeux qui sont eux-mêmes fans et ont été inspirés par le monde des sorciers.

Q : Les jeux Portkey sont-ils créés avec l'approbation de J.K. Rowling ?

R : Chaque expérience proposée sous le label Portkey Games se déroulera dans le monde des sorciers et y sera fidèle. J.K. Rowling a confié la conception et la création des jeux à Warner Bros. Games et aux développeurs impliqués qui collaborent avec son équipe sur tous les aspects des jeux.