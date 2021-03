Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le lead designer démissionne à cause de vidéos controversées

Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard et son développeur se retrouvent régulièrement au cœur de petits débats, il faut dire que la franchise n'a plus un statut si iconique depuis que sa créatrice, J.K. Rowling, s'est fait remarquer sur les réseaux sociaux pour ses propos homophobes et transphobes. La romancière ne participe pas du tout à la création du jeu, mais en interne aussi, des personnes font débat.

Cette semaine, Bloomberg a laissé entendre que Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard permettra de créer des personnages transgenres, mais c'est maintenant le lead designer qui fait parler de lui, pour de mauvaises raisons cette fois. Troy Leavitt a été récemment au cœur d'une controverse alors que les fans ont découvert sa chaîne YouTube et des vidéos dans lesquelles il défend des personnalités accusées d'agressions sexuelles et viols, tout en soutenant ouvertement le mouvement du GamerGate, parfois qualifié de misogyne.

Face à la colère des fans, Troy Leavitt a donc annoncé qu'il quittait Avalanche Software, mais de son plein gré. Sur Twitter, il précise qu'il n'a « que des bonnes choses à dire sur le jeu, l'équipe de développement et Warner Bros. Games » et qu'il détaillera les raisons de sa démission dans une prochaine vidéo YouTube, de quoi faire une petite publicité pour sa chaîne au passage.

Avalanche Software et Warner Bros. Games n'ont pas réagi à cette annonce de départ, mais il est clair que le développement de Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard va faire parler de lui régulièrement d'ici la sortie du jeu. Le titre est attendu en 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X | S. Pour vous prendre pour Harry Potter en attendant, la baguette officielle du jeune sorcier est bradée à 10,45 € sur Amazon.