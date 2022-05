Gotham Knights va faire son retour cette semaine, une illustration avec Nightwing et Red Hood pour patienter

L'éditeur Warner Bros. Games a plusieurs projets majeurs attendus dans les mois et années à venir. Ainsi, bien que Suicide Squad: Kill the Justice League ait été repoussé à 2023, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard devrait bien sortir en fin d'année, de même que Gotham Knights. Le jeu dans l'univers de Batman où ce dernier est mort avait justement été daté début mars au 25 octobre 2022 par un simple tweet. Et hormis sa bande-annonce d'octobre dernier, il faut remonter à son annonce à l'été 2020 pour apprécier des phases de gameplay. Autant dire que les joueurs attendent de ses nouvelles. Eh bien, ça arrive incessamment sous peu.

C'est à nouveau par le biais d'un simple message sur les réseaux sociaux que nous apprenons la bonne nouvelle, à savoir que Gotham Knights va se montrer ce mardi 10 mai à 15h00. Le texte accompagnant la nouvelle fait mention du Beffroi servant de QG aux quatre personnages jouables du jeu, et plus particulièrement à Nightwing et Red Hood, ainsi qu'au lieu baptisé le Powers Club où ils vont se rendre dans le cadre d'une mission. Tout laisse penser que nous allons découvrir les deux compères en pleine action comme en témoigne le visuel les montrant armes en mains. Alors, longue séquence de gameplay ou simple trailer en vue ? Réponse demain.

Gotham Knights sortira pour rappel sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC, et vous pouvez le précommander à la Fnac dès 69,99 €. Peut-être aurons-nous d'ailleurs enfin des détails sur les offres d'achat ce mardi, une telle production se passant rarement de multiples éditions.