Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles, le RPG tactique culte va enfin faire son retour avec une équipe de choc aux commandes

Avec les célébrations du 25e anniversaire de Final Fantasy IX, les joueurs espéraient que le State of Play de ce mercredi soit l'occasion pour Square Enix d'enfin officialiser le remake dont la rumeur est persistante depuis bien longtemps maintenant. Lorsque le logo du Creative Studio III (ex CBU3) est apparu à l'écran, nous étions donc forcément excité, en sachant que la première fois qu'il a été utilisé remonte à 2020 lors de la révélation de Final Fantasy XVI. Et nous avons vite compris qu'il s'agissait du remaster de Final Fantasy Tactics dont l'existence avait également fuité à l'époque du leak de GeForce NOW. Une fois de plus, les paroles de Naoki Yoshida n'étaient pas anodines. À l'origine sorti sur PlayStation première du nom en 1997, il avait ensuite eu droit à une version améliorée sur PSP en 2007, Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, depuis portée sur mobiles. Les fans d'Ivalice vont bientôt pouvoir (re)découvrir le récit de Ramza Beoulve, aussi bien au travers d'une version Classique reproduisant fidèlement le jeu original tout en y ajoutant une traduction française, qu'avec sa déclinaison remastérisée qualifiée d'Optimale, proposant même un doublage en anglais et japonais.

Ce Final Fantasy Tactics – The Ivalice Chronicles sortira le 30 septembre 2025 sur PS5, PS4, Xbox Series X|S, Switch, Switch 2 et PC (Steam) avec une compatibilité Steam Deck. Vous trouverez quelques visuels en page suivante.

Pour aller plus loin, voici ce qu'a déclaré sur le PlayStation Blog le directeur marketing Francis Santos de la branche nord-américaine de Square Enix :

L'équipe de développement a inclus deux versions distinctes pour que vous puissiez profiter du titre comme vous le souhaitez. D'abord, la version améliorée, qui se démarque par des dialogues entièrement doublés, une IU optimisée et mise à jour, une refonte visuelle et un nombre d'autres fonctionnalités inhérentes au confort de jeu, dont la difficulté « Mode histoire » qui permettra aux nouveaux venus de se familiariser avec le gameplay. Quant aux joueurs qui aimeraient (re)découvrir le Final Fantasy Tactics vintage, ils peuvent jeter leur dévolu sur la version classique. Ils profiteront ainsi des graphismes et de la jouabilité du jeu original de 1997, accompagnés de la célèbre traduction de War of the Lions pour une manière unique de plonger au cœur de ce titre emblématique. Cette version reste fidèle à l'original dans la quasi-totalité des domaines, mais propose quelques fonctions pratiques, telles que la sauvegarde auto. Je pense que ces deux moutures fourniront la meilleure expérience pour les gamers vétérans, ainsi que pour celles et ceux qui n'ont pas eu la chance d'essayer Final Fantasy Tactics. Qui plus est, les deux versions sont incluses dans The Ivalice Chronicles ! Et pour les joueurs qui ne se sont jamais hasardés dans l'univers de Final Fantasy Tactics, nous aimerions leur présenter le monde légendaire d'Ivalice et ce qui les attend lorsqu'ils se lanceront dans cette aventure de politique, de guerre et de puissance. Histoire Ivalice, un royaume béni par la lumière des dieux et gouverné par le Lion à deux têtes. Un an après une défaite cinglante face à Ordallia lors de la Guerre de Cinquante Ans, le roi succomba à une maladie, laissant derrière lui un simple garçon de deux ans, héritier du trône. Quiconque serait nommé régent gouvernerait avec droiture et justice. Ainsi, deux candidats rivaux émergèrent : les ducs Goltanna et Larg, dont les exploits lors de la guerre leur valurent une grande renommée. Destinés à s'entredéchirer, Goltanna le Lion Noir et Larg le Lion Blanc croisèrent le fer lors d'un conflit qui fut baptisé la Guerre des Lions. Apparurent alors Ramza, troisième fils de la maison Beoulve, l'une des plus grandes familles militaires d'Ivalice, et son compagnon d'enfance, Delita, un roturier élevé parmi les nobles. Déterminés à se frayer un chemin à travers cette époque tumultueuse, ils sont irrémédiablement attirés par un puissant courant qui les entraîne vers l'abysse. Combat Le gameplay est axé sur un système de combat au tour par tour qui précipite votre groupe préétabli et vous-même au beau milieu de zones dangereuses pour y affronter de nouvelles menaces. Guidez votre groupe lors de rencontres palpitantes où positionnement stratégique et planification en amont déterminent l'issue des hostilités. Exploitez à votre avantage le relief varié des champs de bataille en 3D, manipulez habilement l'ordre des tours, et la victoire vous tendra les bras. Personnalisation et développement des personnages Combinez une grande variété de jobs et d'aptitudes pour façonner vos propres stratégies. À mesure que les membres de votre groupe évoluent, ils peuvent accéder à un plus grand nombre de jobs, lesquels possèdent leurs propres aptitudes uniques. Une fois que vous avez appris des aptitudes, vous pouvez les utiliser, même après avoir changé de job. Avec plus de 20 jobs à maîtriser, dont Mage blanc, Mage noir, Dragoon et bien d'autres issus tout droit de la série FINAL FANTASY, ainsi que des centaines d'aptitudes à découvrir, ce titre offre une liberté extraordinaire. Ainsi, vous pouvez expérimenter et découvrir les combinaisons qui conviennent le mieux à votre groupe. Il est également possible de dompter des Chocobos et d'autres créatures pour qu'ils combattent à vos côtés.

Par ailleurs, une illustration dessinée par Akihiko Yoshida, connu pour son travail de chara design sur l'original et les jeux d'Ivalice Alliance (tout ce qui tourne autour de Final Fantasy XII) a pour l'occasion été partagée, représentant les chemins divergents de Ramza et Delita, avec au-dessus d'eux Ovelia et Alma. De plus, l'équipe du jeu compte dans ses rangs Kazutoyo Maehiro en tant que directeur (il était planificateur d'évènement sur FFT en 1997), Hiroshi Minagawa reprenant son poste de directeur artistique et Yasumi Matsuno au scénario, lui qui dirigé le jeu à l'époque. Bref, une dream team qui connait son sujet et a donc pu rendre justice à ce classique.

Dans le même genre, Tactics Ogre: Reborn est toujours disponible à la Fnac au prix de 49,99 €.