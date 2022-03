The DioField Chronicle : Square Enix annonce un successeur spirituel aux Final Fantasy Tactics au gameplay original !

Plusieurs projets de Square Enix étaient à l'honneur du PlayStation State of Play de ce soir, dont l'inédit The DioField Chronicle. Une toute première bande-annonce a été dévoilée pour introduire ce nouvel univers, dont la direction artistique et les codes ne sont pas sans rappeler les meilleures heures des Final Fantasy Tactics.

Son gameplay ne sera en revanche pas du tour par tour sur terrain quadrillé traditionnel. Les développeurs ont imaginé un nouveau système de combat tactique en temps réel, surnommé RTTB pour Real-Time Tactical Battle. Le trailer nous le montre déjà en action, ainsi que sa bande-son envoûtante et les prémices de son histoire où s'opposeront l'Empire Trovelt-Schoevian, l'Alliance Rowetale et le Royaume d'Alletain.



Ce projet assez original pour son époque est attendu pour 2022 sur PS5 et PS4, à une date encore mystérieuse.

HISTOIRE L'ère mythologique cède la place à une ère de grand chaos... Le monde des hommes est embourbé dans une guerre qui n'en finit pas. Un groupe de mercenaires d'élite se faisant appeler « Renards bleus » s'élève au milieu des flammes et du chaos. On chantera leurs destins et leurs courageux exploits pour les siècles à venir. Mais au bout du compte, le nom des Renards bleus sera-t-il associé à l'espoir, ou à la plus sombre des tragédies ? Caractéristiques particulières du jeu

Une histoire d'une rudesse fascinante animée par une technologie de pointe. Découvrez un nouveau système de combat stratégique en temps réel appelé « Real Time Tactical Battle » (RTTB). La naissance d'un RPG stratégique inédit créé par une équipe de développement talentueuse et expérimentée. Un RPG stratégique inédit, présenté par SQUARE ENIX.

Un RPG stratégique inédit faisant la chronique d'une épopée mêlant guerre et honneur. Il propose un magnifique monde original où se rencontrent des éléments de fantasy, médiévaux et modernes, et un système de combat en temps réel sophistiqué et innovant. Des séquences de combat réalistes en dioramas

Les divers environnements de l'île de DioField sont représentés avec un luxe de détails et combinés avec des images originales évoquant un diorama tandis que vous dirigez vos troupes comme un général. Des combats sophistiqués et stratégiques en temps réel

Évaluez les conditions de combat en temps réel, puis lancez des ordres décisifs tirant parti des points forts et des faiblesses de votre équipe afin de prendre l'avantage sur l'ennemi. Utilisez les diverses classes et compétences, ainsi que votre équipement, à bon escient afin de mener à bien votre mission.

Mise à jour : The DioField Chronicle est aussi annoncé sur Switch, Xbox One et Xbox Series X|S pour cette année. Sa musique sera composée par Ramin Djawadi (Game of Thrones, Westworld), ses personnages dessinés par Taiki (Lord of Vermillion), ses concept arts assurés par Isamu Kamikokuryo (Final Fantasy XII et XIII) et son scénario par Yuu Ohshima (Fire Emblem Awakening). Il est co-développé par Square Enix et Lancarse Ltd, et son site officiel où plusieurs personnages sont présentés est visible ici.