The DioField Chronicle : une grosse mise à jour de contenu avec un scénario et des modes de difficulté inédits annoncée en vidéo

Malgré une sortie un peu dans l'indifférence en septembre dernier, The DioField Chronicle va continuer à être soutenu par Square Enix au moins le temps d'une mise à jour. Le Tactical RPG qui se veut héritier des Final Fantasy Tactics va en effet avoir droit à plein de nouveautés gratuites grâce à un patch prévu pour mars 2023 sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X|S.

Il ajoutera en premier lieu un nouveau scénario annexe, jouable après le Chapitre 5, nous mettant dans les bottes de Waltaquin Redditch dans une série de missions nous amenant jusqu'à un combat face à Behemoth. Elle maniera une arme inédite, un grimoire, pouvant invoquer un Chevalier Squelette grâce au sort Nécromancie et transformer vos unités en Dragon Squelette grâce à l'incantation Necrotame.

Pour les plus téméraires, deux modes de difficulté additionnels seront proposés. D'un côté, Très Difficile, offrant des des batailles plus complexes avec moins de lâchés de fragments, une fréquence d’utilisation des compétences ennemies renforcée, des temps de recharge de compétences réduits, un temps de réveil allongé et une récupération de santé limitée, et plus encore. De l'autre, Mode Extra, sélectionnable uniquement en New Game+, où des ennemis de haut niveau apparaîtront dès le début de l'aventure, alors que nous aurons conservé nos niveaux, armes et compétences. Tout cela est dévoilé dans la bande-annonce japonaise ci-dessus.

Si The DioField Chronicle vous intéresse, il est disponible à partir de 37,24 € sur Amazon.fr.

