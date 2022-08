Space Punks : la grosse mise à jour The SpOiled One lancée en vidéo

Flying Wild Hog (Shadow Warrior) continue de s'occuper de Space Punks, son looter shooter dans l'espace. Après une phase d'Early Access payante, le titre est disponible en bêta ouverte depuis avril dernier et il accueille cette semaine sa première mise à jour majeure depuis son passage en free-to-play.

Sixième patch de Space Punks, The SpOiled One rajoute ainsi la planète Spor, un environnement huileux et poussiéreux où il faudra affronter une infection numérique au travers de trois missions et deux épreuves chronométrées. Les joueurs peuvent également découvrir une fonction de respawn dans tous les modes de jeu (sauf The Crack). Une fois mort, vous passez en mode Spectateur et pouvez réapparaître automatiquement après un certain temps ou être réanimé par un coéquipier. Attention, chaque mort augmente le temps de chaque respawn et si tous les joueurs sont à terre en même temps, la mission est terminée. En plus de cela, les développeurs en profitent pour introduire un nouvel ATH, des modificateurs d'ennemis sur Stopan et Bannik, et des rééquilibrages pour l'artisanat. Michał Kuk, chef de Flying Wild Hog et directeur du jeu, rajoute :

Nous avons promis Spor à la communauté, et la voilà ! Space Punks continue d'évoluer pour devenir une expérience toujours plus formidable pour les joueurs du monde entier. Depuis le lancement de la bêta ouverte, nous avons recueilli encore plus de retours précieux de la part de la communauté et les utilisons pour faire de Space Punks un véritable jeu vivant que les joueurs peuvent sans cesse redécouvrir. Nous avons encore beaucoup de choses à réaliser dans les mois à venir alors continuer de scruter l’espace pour de futures mises à jour majeures cette année.

Space Punks est pour rappel disponible en free-to-play sur PC via l'Epic Games Store, mais vous pouvez également craquer pour les packs Fondateurs Swag et Splendor qui rajoutent des bonus et l'accès au Battle Pass de la première saison. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.