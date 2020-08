The Last of Us Part II : une grosse mise à jour 1.05 de 4,8 Go bientôt disponible, quoi de neuf ?

The Last of Us Part II est un chef-d’œuvre vidéoludique qui a su prendre aux tripes les joueurs PS4 (notre communauté a adoré et lui donne une note au-dessus de 15/20). Naughty Dog continue de chouchouter son bébé et annonce la venue d'un gros patch, ajoutant des modes, des options et corrigeant au passage quelques bugs.

Mais au lieu de palabrer pendant des heures, allons à l'essentiel !

Version 1.05 Résolution de bugs et améliorations. Version 1.04 Niveau de difficulté Réaliste* (nouveau trophée inclus)

Mode de gameplay Mort permanente (nouveau trophée inclus)

Mode du rendu bonus

Modificateurs de gameplay bonus

Options d'ajustement de l'effet de grain

Option pour désactiver le mode Écoute

Option de visée de la fonction de détection de mouvements

Option d'affichage dans l'ATH du lancer en cloche

Option d’échelle d’accélération de la visée

Option d’échelle de réactivité de la visée

Option d’accessibilité appliquées à l'affrontement « Épicentre »

Accessibilité améliorée du gameplay à la corde

Correctifs et améliorations *Remarque : les bons de précommande en jeu sont désactivés en niveau de difficulté Réaliste.

Vous voulez plus de détails ?

Nouveaux éléments concernant les graphismes, l'audio et le gameplay Mirror World

Mirror on Death

Slow Motion

Bullet Speed Mode

Infinite Ammo

Infinite Crafting

Infinite Melee Durability

Infinite Listen Mode Durability

Infinite Listen Mode Range

One Shot

Touch of Death

8-bit Audio

4-bit Audio

Helium Audio

Xenon Audio

Et c'est pour quand tout cela ? La mise à jour sera disponible jeudi prochain, 13 août 2020. Si vous n'avez pas encore craqué, The Last of Us Part II est vendu à 54,99 € à la Fnac.

