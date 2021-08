Space Punks : la 1re grosse mise à jour The Talented One lancée en vidéo

En parallèle de Shadow Warriors 3, Flying Wild Hog développe actuellement Space Punks, un looter shooter slasher actuellement en accès anticipé sur ordinateurs. Le titre a accueilli cette semaine sa première grosse mise à jour, dénommée The Talented One, qui modifie et améliore de nombreux éléments du jeu.

Le changelog complet de cette mise à jour peut être retrouvé sur Reddit, mais les développeurs nous résument les changements apportés par ce patch :

Des douzaines de modifications de gameplay, des centaines de corrections de bugs et un rafraîchissement de Devil's Gambit, la zone centrale du jeu, sont attendus. Aussi, la mise à jour comprend un arbre de 126 compétences remanié pour une personnalisation plus approfondie du personnage, permettant aux joueurs de planifier soigneusement le type de marginal qu'ils souhaitent incarner. Qu'il s'agisse de meilleurs accessoires, d'une meilleure résistance aux dégâts ou d'une plus grande capacité de destruction, l'arbre des compétences est là pour permettre aux joueurs de jouer de façon personnalisée. Cette mise à jour introduit également la première phase du Système d'Amélioration de l'Equipement, où les joueurs peuvent utiliser les matériaux qu'ils pillent et l'argent qu'ils trouvent pour améliorer leurs armes préférées. Ce système leur permet d'utiliser leur équipement plus longtemps pour causer plus de dégâts et générer de plus grosses explosions. Enfin, dans le jeu, le compagnon Scaraby 8G, obtenu par les joueurs qui ont acheté le Pack Splendide lors de l'accès anticipé, sera remis en jeu après un récent rappel. Les joueurs auront donc la possibilité de passer plus de temps à faire des ravages avec ce compagnon sans risquer de perdre ce précieux butin.

Michał Kuk, responsable du studio Flying Wild Hog de Cracovie et directeur de Space Punks, se dit « époustouflé par l'accueil » des joueurs concernant le jeu, et son équipe travaille « d'arrache-pied pour ajuster, réparer et améliorer les choses dans tous les domaines ». The Talented One n'est donc que le début, Space Punks va avoir droit à d'autres mises à jour à l'avenir, avant de sortir en bêta ouverte sur ordinateurs en fin d'année puis sur consoles en 2022. Vous pouvez retrouver des PC gaming sur Amazon.

