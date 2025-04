Warhammer 40,000: Space Marine 2, la mise à jour Trygon avec un énorme boss lancée en vidéo

Focus Entertainment et Saber Interactive continuent de publier du contenu pour Warhammer 40,000: Space Marine 2, leur jeu de tir et d'action axé sur la coopération sorti en septembre dernier. Le titre a déjà eu droit à plusieurs mises à jour, notamment Datavault en février dernier, les studios lancent aujourd'hui Trygon.

Trygon, c'est le nom d'un nouveau boss que les Space Marines vont devoir affronter dans cette nouvelle mission PvE, ils auront à leur disposition une nouvelle arme, le Pistolet Inferno. Des DLC font également leur apparition dans la boutique et pour les possesseurs du Season Pass, voici ce qu'il faut retenir sur la mise jour Trygon :

Affrontez l’effroyable Trygon dans la nouvelle mission « Exfiltration »





Relevez un nouveau défi au milieu des tempêtes de sable d’Avarax et tentez de vaincre le féroce Trygon dans la neuvième mission JcE de Space Marine 2. Aussi imposant que redoutable, ce Tyranide est célèbre pour creuser des galeries sous les lignes ennemies et mener des attaques surprises, créant la panique dans les rangs. Disponible gratuitement, cette nouvelle mission sera aussi l’occasion d’inaugurer une toute nouvelle arme de l’arsenal impérial : le Pistolet Inferno !

Ces nouveautés s’accompagnent de nombreuses améliorations et changements en matière d’équilibrage, de personnalisation ou de progression pour le mode « Opérations ». Ces évolutions incluent entre autres l’introduction des Prestige Ranks, un retravail des attributs d’armes, la possibilité de changer la couleurs des tissus, et l’ajout des très attendus lobbies JcJ privés permettant à 12 joueurs de se réunir pour des matchs de Guerre Éternelle entièrement personnalisables.

Les Space Wolves et Imperial Fists reçoivent leurs propres DLCs





En plus du contenu gratuit, la mise-à-jour Trygon déploie aussi deux nouveaux DLCs pour les possesseurs du Season Pass : le Space Wolves Chapter Pack et l’Imperial Fists Champion. Le premier ajoute un Champion pour la classe Avant-Garde, trois apparences d’armes (Epée Tronçonneuse, Carabine Bolter et Marteau-Tonnerre) et plus de 50 cosmétiques célébrant les 12 Grandes Compagnies Space Wolves. Le second vient avec un Champion pour la classe Tactique et d’une apparence d’Incinérateur à Plasma aux couleurs des Fils de Rogal Dorn.