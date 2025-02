Warhammer 40,000: Space Marine 2, la grosse mise à jour Datavault lancée en vidéo

Saber Interactive et Focus Entertainment continuent de s'occuper de Warhammer 40,000: Space Marine 2, leur jeu de tir axé sur la coopération qui s'est déjà vendu à plus de cinq millions d'exemplaires. Les studios dévoilent aujourd'hui Datavault, la troisième mise à jour majeure du jeu :

Datavault rajoute du contenu gratuit, un nouveau mode de difficulté, des améliorations techniques ou encore des cosmétiques pour les détenteurs du Season Pass, voici tout ce qu'il faut savoir sur cette mise à jour :



De nouveaux défis et récompenses vous attendent dans le Datavault !





Directement accessible depuis l'Armurerie, le Datavault est une toute nouvelle chambre de la Barge de Bataille où les Technoprêtres collectent et stockent des données sur les nombreux ennemis de l'Impérium. Complétez des défis et accumulez des données de recherche à échanger contre des points de réquisition et de nouveaux cosmétiques tels que des marquages d’épaulières, des skins d'armes (Marteau-Tonnerre, Fusil Bolter Automatique) et même de nouvelles pièces d'armure (plastron, gantelet).

Une nouvelle arène pour le JcJ, et le Biovore en mode Opérations





Le mode Guerre Eternelle reçoit sa première arène depuis le lancement avec « Tomb », une map souterraine traversée de couloirs étroits favorisant le combat rapproché. Côté Opérations, les joueurs devront garder un œil sur le Tyranide Biovore, un nouvel ennemi Majoris dévastateur capable d'infliger des dégâts aussi bien à distance qu’au corps-à-corps.

Les Chapitres Raven Guard and Salamanders font leur entrée dans le Season Pass





En plus des nouveaux défis du Datavault, les détenteurs du Season Pass reçoivent aujourd'hui le Raven Guard Cosmetic Pack et le Salamanders Champion Pack. Le premier contient le casque emblématique Mark VI « Corvus » et plus de 40 cosmétiques pour célébrer les chapitres successeurs de la Raven Guard, tandis que le second apporte un nouveau skin de champion pour la classe Sniper et un skin exclusif pour le Fusil Sniper Bolter.

Une nouvelle difficulté « Absolue », et un lot d’améliorations très demandées





Outre son contenu gratuit et celui du Season Pass, la mise à jour Datavault apporte le sixième et dernier niveau de difficulté « Absolue », ainsi que d'importantes mises-à-jour visant à améliorer l’expérience de jeu pour les joueurs PC et console. Parmi ces nouveautés, l'ajout d'une fonction Crossplay entre PC et consoles pour les matchs JcJ, d'un curseur pour adapter le champ de vision sur PC (FOV Slider), de nombreux ajustements de compétences de classes et l’ajout d'un « bureau de change » permettant aux joueurs d'échanger leurs données d'armurerie contre des plus rares ou même des points de réquisition !