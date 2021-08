GIVEAWAY Space Punks : 100 codes pour accéder gratuitement à l'Early Access de ce shooter en vue isométrique complètement déjanté

Space Punks, développé par les créateurs de Shadow Warrior, est un shooter en vue isométrique permettant d'incarner des marginaux avides d'argent qui partent à l'aventure pour remplir des contrats et s'en mettre plein les poches. Les joueurs auront accès à un vaste arsenal avec des armes, des explosifs et des gadgets, et il faudra trouver de l'équipement dans les niveaux ou l'acheter pour améliorer sa puissance entre les parties.

Attendu pour 2022 sur consoles, il se laisse déjà approcher sur PC avec une phase d'Early Access. Les plus fans peuvent profiter de cet accès via l'achat de deux packs fondateurs qui permettent de jouer, mais surtout d'obtenir quelques bonus que vous pouvez découvrir dans notre article dédié ici. Aujourd'hui, nous vous offrons des clés pour accéder gratuitement à cette « bêta fermée » afin de vous permettre de découvrir ce titre qui semble vraiment très fun et prometteur. Jagex Partners nous a fait parvenir une centaine de codes que nous allons vous faire gagner via nos comptes sociaux et notre site.

Giveaway sur Twitter : Message cool + Follow + RT à un ami.

Giveway sur Facebook : Abonnement + Like.

Pour ceux qui n'ont pas d'accès aux réseaux sociaux, vous pouvez faire une demande de code via les commentaires de cet article.



Une fois le code obtenu, il suffit d'aller sur la page dédiée de l'Epic Game Store et d'y coller ce denier. Space Punks se rajoute à votre bibliothèque et vous n'avez plus qu'à l'installer et jouer.

Bonne chance et amusez-vous bien !