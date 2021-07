Space Punks : Flying Wild Hog dévoile un looter-shooter-slasher irrévérencieux, très bientôt en Accès Anticipé

Flying Wild Hog a pris du galon ces derniers mois. Il prépare son attendu Shadow Warrior 3, a été racheté par Embracer Group, a signé un partenariat avec Focus Home Interactive pour « le projet le plus ambitieux jamais créé par le studio » et un autre avec Jagex pour un Action-RPG multijoueur en live-service sur fond de science-fiction. C'est ce dernier qui fait la une aujourd'hui, avec une présentation en bonne et due forme.

Ce premier titre édité par Jagex Partners s'appelle Space Punks et est un looter-shooter-slasher irrévérencieux en vue isométrique, jouable en coopération, où les joueurs pourront trouver gloire et richesse en remplissant des contrats sur des planètes lointaines. Le titre devrait s'appuyer sur « un monde vivant et en constante évolution », dont la dimension organique sera au cœur de l'expérience.

IGN a pu en apprendre plus sur les 4 personnages jouables, à savoir « Duke, une sorte de beau gosse spatial à la Star Lord ; Le Taré, un homme cochon équipé de deux blasters ; L’Intello, alien à la forme insectoide qui peut se téléporter à travers les ennemis et déployer des mini bombes, et La Flippante, une femme capable de lancer de sombres tentacules de son dos pour transpercer ses ennemis ». La petite bande est d'ailleurs à l'honneur d'un tout premier trailer.

Pour les curieux, l'attente ne sera pas longue ! L'Early Access sera lancé sur PC via Steam le 14 juillet, avant une bêta ouverte à l'hiver 2021 et un portage sur consoles en 2022. De quoi attiser votre curiosité ?