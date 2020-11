Embracer Group (THQ Nordic) rachète 13 studios, dont les développeurs des Shadow Warrior

Embracer Group, la maison-mère de THQ Nordic, n'en finit plus de s'agrandir et a annoncé dans la nuit le rachat de pas moins de 13 studios spécialisés dans le développement de jeux vidéo ou services liés au monde vidéoludique. La liste est longue, et nous retrouvons ainsi quelques noms déjà bien connus.

Embracer Group s'est ainsi notamment payé Flying Wild Hog, développeur des Shadow Warrior qui prépare un nouvel opus édité par Devolver Digital, mais également un Action-RPG multijoueur en live service édité par Jagex Partners et un autre projet « ambitieux » édité par Focus Home Interactive. D'ailleurs, le communiqué publié par Embracer mentionne quatre jeux en développement chez Flying Wild Hog, ses 260 employés ont du pain sur la planche.

Les autres studios sont un peu moins populaires, mais tout aussi intéressants pour Embracer Group et THQ Nordic, nous retrouvons 34BigThings (Redout), A Thinking Ape Entertainment, Coffee Stain North (qui a aidé au développement de Goat Simulator et a créé A Story About my Uncle sous le nom de Gone North Games), IUGO Mobile Entertainment, Mad Head Games qui va sous la tutelle de Saber Interactive (qui appartient déjà à Embracer Group), Nimble Giant Entertainment (Quantum League), Purple Lamp Studios (Bob L'Éponge : Bataille pour Bikini Bottom - Rehydraté), Quantic Lab spécialisé dans l'assurance-qualité, Silent Games, Snapshot Games (Phoenix Point), Sandbox Strategies qui s'occupe des relations avec les influenceurs et créateurs de contenu et enfin Zen Studios, connu pour les Pinball FX et qui ira sous la tutelle de Saber Interactive également.