Flying Wild Hog (Shadow Warrior) s'associe à Focus Home Interactive pour « le projet le plus ambitieux jamais créé par le studio »

Flying Wild Hog et ses 3 équipes basées en Pologne n'ont pas prévu de chômer ces prochaines années. Alors même qu'il finalise Shadow Warrior 3 pour 2021, le studio nous avait déjà annoncé un partenariat avec Jagex pour un Action-RPG multijoueur en live service sur fond de science-fiction, également pour l'année prochaine. Voilà qu'une autre collaboration s'officialise cette semaine pour « le projet le plus ambitieux jamais créé par le studio », et ce sera avec Focus Home Interactive.

Il s'agira à priori d'un jeu d'action à l'univers unique et au gameplay « novateur et déjanté », qui n'est pas détaillé davantage.

« Focus Home Interactive est le partenaire idéal pour Flying Wild Hog » déclare Michal Szustak, PDG de Flying Wild Hog. « Nous partageons la même passion pour la création d'univers uniques et de gameplay novateurs déjantés, mais également la même exigence quant à la qualité et la créativité de nos projets. C'est donc un réel plaisir de travailler avec les équipes de Focus Home Interactive qui, en plus de nous faire confiance, sont d'une grande aide pour transposer notre vision en une expérience de jeu incroyable. Nous sommes persuadés que de notre partenariat naîtra un excellent jeu qui saura séduire les joueurs du monde entier. Fans de jeu d'action, préparez-vous à quelques surprises ! » « L'ambition de Focus Home Interactive est de sans cesse proposer aux joueurs des expériences passionnantes et innovantes. Nous sommes convaincus que le projet, issu de notre collaboration avec Flying Wild Hog, nous permettra d'atteindre une nouvelle fois nos objectifs de qualité et d'originalité que l'on recherche dans tous nos projets », déclare John Bert, COO de Focus Home Interactive. « Nous sommes fiers de collaborer avec des équipes talentueuses et expertes dans la création de jeux bourrés d'action. »

Vu le calendrier déjà chargé de Flying Wild Hog pour 2021, il va certainement falloir attendre 2 ou 3 ans pour voir ce que le studio nous prépare. Si vous voulez rattraper votre retard sur ses créations d'ici là, Shadow Warrior est disponible pour 19,99 € chez Amazon.fr.