Shadow Warrior 3 : 17 minutes de gameplay dévoilées

Officialisé au tout début du mois, Shadow Warrior 3 a surtout fait parler de lui à l'occasion du Devolver Direct 2020, l'éditeur ayant partagé une petite vidéo de gameplay du FPS de Flying Wild Hog. Une séquence trop courte au goût des fans, mais heureusement, les studios sont déjà de retour aujourd'hui.

Eh oui, Devolver Digital et Flying Wild Hog viennent de partager aujourd'hui l'intégralité de la séquence Way to Motoko, longue de 17 minutes, et à admirer ci-dessus. Pas de grosses surprises en vue, nous retrouvons Lo Wang faisant parler la poudre et les pouvoirs magiques pour vaincre des ennemis, ainsi que des passages d'exploration et de plateforme grâce à son nouveau grappin.

Pour rappel, Shadow Warrior 3 est attendu dans le courant de l'année 2021, au moins sur PC. Vous pouvez retrouver le reboot de 2013 à 12 € à la Fnac.