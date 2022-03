Shadow Warrior 3 : de l'humour, mais pas de gameplay dans la bande-annonce de lancement

Flying Wild Hog et Devolver Digital ont donné une seconde vie à la franchise Shadow Warrior en 2013 avec un reboot, puis un second volet en 2016. Six ans plus tard, voilà que débarque sur ordinateurs et consoles Shadow Warrior 3, nouveau FPS bien gore avec Lo Wang, qui se lance en vidéo :

Shadow Warrior 3 est donc un jeu de tir à la première personne se déroulant dans un Japon fantastique avec des créatures baveuses qu'il faudra éliminer avec des armes à feu ou un katana. La bande-annonce ne montre pas de gameplay, contrairement aux précédentes vidéos, mais vous pouvez surtout retrouver notre test complet plus bas.

Shadow Warrior 3 est disponible sur PC, PlayStation 4 et Xbox One, vous pouvez le retrouver à 44,99 € sur GOG.com.

