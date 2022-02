TEST Shadow Warrior 3 : un FPS bien gore, mais beaucoup trop rapide

Gore à sang pour sang





Flying Wild Hog a fait revivre la franchise Shadow Warrior en 2013 avec une suite/reboot éponyme, un jeu de tir à la première personne nerveux et sanglant. Un deuxième épisode a vu le jour en 2016, empruntant des éléments de RPG à Borderlands, ce qui ne collait pas du tout au style rapide et bourrin de la licence. Les développeurs ont retenu la leçon avec ce Shadow Warrior 3, qui propose un contenu plus restreint pour une expérience plus intense. Mais il y a quand même des limites...

Chaque séquence de combat est une véritable boucherie.

Shadow Warrior 3 se déroule donc après Shadow Warrior 2. Lo Wang, héros de la franchise, est désormais ami avec Orochi Zilla, mais reste un éternel gaffeur à l'humour douteux. Et justement, il vient de libérer par erreur un gigantesque dragon, qu'il va devoir arrêter avant qu'il ne ravage le monde. Une aventure terriblement banale, avec un scénario qui n'est qu'un prétexte pour ce troisième volet tant il est oubliable. L'histoire ne propose aucune surprise, le joueur avance sans réfléchir, les cinématiques ne font que rarement avancer l'intrigue et, finalement, nous ne retenons que les petites blagues récurrentes de Lo Wang, qui profite d'un nouveau doublage. Pas de quoi casser trois pattes à un canard (ni à un dragon antique), ici, c'est le gameplay qui prime.

Shadow Warrior 3 est donc un jeu de tir, lorgnant le fast FPS à la Quake et Doom. Des armes à feu, un katana et des hordes de monstres, voilà ce qui attend le joueur au fil de l'aventure. La prise en main est immédiate, le gameplay est très jouissif, le joueur alterne entre les tirs et les coups de lame de manière très fluide, ces derniers permettant de récupérer des munitions sur les ennemis découpés. Les corps volent, le sang gicle dans tous les sens, les organes explosent aux quatre coins de l'arène, chaque séquence de combat est une véritable boucherie avec notamment des exécutions, Lo Wang éliminant de manière ultra gore ses ennemis pour regagner de la vie et obtenir des armes mutilantes particulièrement dévastatrices, à condition d'avoir sa barre d'Ultime remplie. C'est un festival de sang et de balles, l'action est parfois un peu confuse, mais voilà, nous avons déjà fait le tour du jeu...

Le jour de la marmotte japonaise





Eh oui, le titre de Flying Wild Hog est extrêmement répétitif, le joueur alternant entre les phases d'action dans des arènes fermées et les moments de plateforme, où Lo Wang suit un chemin très linéaire en sautant, courant sur les murs et se balançant à l'aide d'un grappin pour rejoindre la prochaine arène.

Le joueur a un sentiment amer d'expérience écourtée à la fin du jeu.

Là encore, c'est assez fun, mais le joueur a vite l'impression de vivre un jour sans fin, même si quelques éléments sont là pour faire varier les plaisirs, à l'instar des petits interrupteurs dans les arènes, déclenchant des pièges pour éliminer un paquet d'ennemis facilement et de manière sanglante, évidemment. Du côté des armes, les développeurs ont tout misé sur une sélection plus restreinte, mais variée, avec un revolver, un fusil à pompe, des pistolets-mitrailleurs, un lance-grenades, un lance-shurikens et un fusil de précision. C'est limité, mais le joueur peut améliorer chaque arme pour booster son efficacité au combat et les combiner avec des coups de katana, des tonneaux explosifs aux effets élémentaires (feu, électricité et glace) ou encore avec l'Explosion de Chi, une attaque au corps-à-corps repoussant les ennemis faibles. En plus de cela, le grappin est lui aussi utile au combat, pour s'approcher rapidement d'un ennemi ou au contraire pour s'éloigner quelques secondes afin de trouver de la santé ou des munitions.

Le joueur n'a pas le temps de s'ennuyer, de nouveaux ennemis au design réussi sont introduits régulièrement (avec de courtes vidéos bien jolies, mais qui cassent totalement le rythme), et après quatre heures de jeu, voilà que le prologue est enfin terminé. Ah, non, c'est bien le générique de fin qui déroule sous nos yeux ébahis... Oui, Shadow Warrior 3 se plie en un peu moins de quatre heures en mode Facile. L'aventure est, en plus d'être répétitive, très linéaire, avec peu de chemins alternatifs à explorer, même si des orbes pour améliorer ses armes et son personnage sont cachés ici et là. La difficulté Moyen est donc à recommander si vous voulez faire durer le plaisir quelques dizaines de minutes supplémentaires, voire Difficile pour les habitués au challenge des FPS, mais quoi qu'il en soit, le joueur a un sentiment amer d'expérience écourtée à la fin du jeu. Et en même temps, trop tirer sur la corde n'aurait servi à rien tant le gameplay tourne vite en rond.

Enfin, parlons un peu de la technique, Shadow Warrior 3 a été ici testé sur un PC Gamer Cybertek Level 9, en Full HD et à 60 fps, et le rendu visuel est très banal. Le titre est graphiquement dans la moyenne des jeux du moment, c'est visuellement sympathique sans jamais briller, les textures sont correctes, l'éclairage met en valeur les environnements inspirés du Japon néo-féodal et l'univers fantastique du jeu, mais le joueur retient surtout les animations sanglantes. Côté doublage, c'est là encore correct, les voix anglaises sont bonnes, dommage qu'un doublage français ne soit pas de la partie, car lire les blagues de Lo Wang avec les sous-titres en sautant de mur en mur ou en tirant sur les hordes d'ennemis est pour le moins compliqué. La musique reprend quant à elle des thèmes traditionnels asiatiques, mais elle se fait rare et discrète, seuls les bruits des balles et des corps explosés comptent ici.

Shadow Warrior 3, c'est un peu ce macaron acheté dans la petite boulangerie du coin. Derrière les fourneaux, il y a des passionnés, mais qui n'ont pas forcément les moyens de proposer un produit de qualité supérieure. Une fois en bouche, c'est une expérience plutôt agréable, mais loin d'être inoubliable, et surtout vite terminée. Pour le refaire sans métaphore : Shadow Warrior 3 est un FPS gore et bourrin très fun, facile à prendre en main, mais qui est vite répétitif, qui manque d'originalité et qui se termine beaucoup trop vite. Un titre à conseiller pour les amateurs du genre qui en redemandent, mais au final, il va vite rejoindre les autres opus de la franchise dans un semi-oubli, occulté par des jeux plus ambitieux et réussis.

Les plus Fun, gore et décomplexé

Les armes variées

Les combats dans les arènes, nerveux et intenses

Les phases de plateforme, amusantes au début... Les moins ... mais tout est vite très répétitif

La durée de vie beaucoup trop courte

Le scénario déjà oublié

Notation Graphisme 14 20 Bande son 14 20 Jouabilité 17 20 Durée de vie 8 20 Scénario 8 20 Verdict 13 20