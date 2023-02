Shadow Warrior 3 : une Definitive Edition annoncée avec des versions PS5 et Xbox Series X et S

Flying Wild Hog et Devolver Digital ont lancé Shadow Warrior 3 il y a presque un an, et les studios sont de retour aujourd'hui pour annoncer une Definitive Edition de leur jeu de tir et d'action à la première personne. Le titre sera de retour le mois prochain avec un tas de nouveautés.

Shadow Warrior 3: Definitive Edition arrivera ainsi sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S avec des améliorations techniques, tandis que les joueurs sur PC, PS4 et Xbox One pourront profiter de modes additionnels, les développeurs détaillent :

Cette Definitive Edition est une version survitaminée et ultraviolente du gameplay affuté de Shadow Warrior 3, entre corps à corps brutal et artillerie lourde délicieusement pétaradante. Les joyeuses cabrioles de l’impertinent Lo-Wang, toujours aussi à l’aise dans les royaumes éthérés remplis de démon, trouvent une nouvelle raison d’être avec les tout nouveaux modes Survie, New Game Plus et Hardcore. MAIS FAITES SURTOUT ATTENTION AU DRAGON ! La tension monte d’un cran Disponible après avoir terminé le scénario principal, le nouveau mode Survie offre trois arènes de combat inédites pour des heures de gameplay acharné. Trois skins d’armes sont à récupérer si vous parvenez à triompher de ce défi copieux ! Y’a des News qui donnent le smile La sélection de Chapitre vous permet de rejouer chaque mission indépendamment, afin de trouver les améliorations qu’il vous manque ou simplement revivre les moments les plus magiques des nouvelles aventures de Lo-Wang. Retrouvez le Mojo Le New Game Plus propose une toute nouvelle manière de profiter de la bonne petite fête d’ultraviolence offerte par le mode histoire de Shadow Warrior 3. De nouveaux défis, récompenses et skins sont au menu pour nourrir le complexe de supériorité de Lo-Wang ! Dur dur d’être BG Le nouveau mode de difficulté se nomme Hardcore. Voilà qui donne une bonne idée du niveau d’intensité qui vous attend si vous osez vous frotter à lui ! Sur le fil du rasoir Le mode Hero n’autorise qu’un nombre limité de réapparitions pour Lo-Wang. Gagnez de nouvelles vies en multipliant les Finishers spectaculaires, mais attention, la partie s’arrête lorsque le compteur arrive à zéro ! Des raisons de se consoler Les versions PlayStation 5 et Xbox Series S|X bénéficient d’un soin particulier avec de nombreuses améliorations comme la gestion des retours haptiques et de l’enceinte de la DualSense, mais aussi différents modes graphiques pour coller à vos envies. Profitez des envolées destructrices et des oneliners impertinents du plus grand de tous les héros en 60 images par seconde, ou optez pour une résolution 4K à 30 ips pour une expérience cinématographique exceptionnelle.

La date de sortie de Shadow Warrior 3: Definitive Edition est fixée au 16 février 2023 sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S, tandis que les joueurs PC, PS4 et Xbox One pourront profiter de ces nouveautés gratuitement avec une mise à jour. Vous pouvez retrouver le jeu à 39,99 € sur Gamesplanet.

