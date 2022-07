The DioField Chronicle : la date de sortie occidentale entérinée par une nouvelle bande-annonce

Les nostalgiques des Final Fantasy Tactics ont The DioField Chronicle sur leur radar. Ce nouveau jeu de rôle tactique proposant un système de combat en temps réel appelé Real Time Tactical Battle avait été annoncé lors d'un State of Play plus tôt cette année, mais est bien prévu en multiplateforme.

Sa date de sortie a récemment été fixée au 22 septembre 2022 au Japon, une date qui concernait visiblement aussi l'Occident, car Square Enix a commencé à l'afficher sur les boutiques en ligne européennes et nord-américaines. Pour ceux qui en doutaient, une bande-annonce vient valider ce jour de parution à l'Ouest : c'est bien le 22 septembre que The DioField Chronicle paraîtra sur PC via Steam, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et Switch en Occident. Une démo arrivera sinon dès le 10 août pour nous permettre de faire le premier chapitre, et il sera possible de transférer sa progression vers le jeu complet au lancement.

Le trailer est sinon l'occasion d'apprécier davantage les personnages et la complexe histoire martiale qui imbrique l'Empire Trovelt-Schoevian, l'Alliance Rowetale, le Royaume d'Alletain, et nos mercenaires des Renards Bleus. Vous pouvez d'ores et déjà précommander votre exemplaire, à partir de 59,99 € et 189,99 € en édition collector avec un jeu de plateau, via Amazon.fr.