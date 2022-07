The DioField Chronicle : date de sortie japonaise, démo jouable et édition collector avec un jeu de société pour le nouveau RPG tactique de Square Enix

Dans la longue liste des jeux en développement chez Square Enix, il y a notamment The DioField Chronicle, un successeur spirituel aux Final Fantasy Tactics doté d'un système de combat tactique en temps réel. Il a refait parler de lui ce week-end à l'occasion d'une émission japonaise en direct en partenariat avec 4Gamer, nous permettant de découvrir du gameplay (nous ajouterons la rediffusion si elle devient disponible) et les modalités de distribution du titre.

Ainsi, au Japon, la date de sortie de The DioField Chronicle a été calée au 22 septembre 2022 sur PS4, PS5, Switch, Xbox One, Xbox Series X|S et PC via Steam. Les 3 premières versions citées auront droit à leur édition standard en boîte, tandis qu'un collector très riche sera vendu en exclusivité via la boutique de Square Enix. Il comprendra 4 pin's à l'effigie des 3 royaumes et du Mercenary Corps Blue Fox, et surtout un jeu de plateau complet dans l'univers du jeu. Sera-t-il vendu à part et localisé en Occident ? Affaire à suivre !

Une démo sera sinon disponible dès le 10 août 2022 pour découvrir l'entièreté du premier chapitre. Les dates de sortie du titre et de la version d'évaluation devraient être les mêmes en Europe et en Amérique du Nord, mais nous allons attendre la confirmation de Square Enix pour nous en assurer.