Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, la date de sortie japonaise dévoilée avec de nouveaux visuels

Cette année, la charmante Reisalin Stout va faire son retour dans nos consoles et PC avec Atelier Ryza 2: Lost Legends & the Secret Fairy, une suite se déroulant trois ans après Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout et qui a eu droit la semaine dernière à une première véritable bande-annonce, en plus de visuels et détails sur plusieurs de ses personnages. Et bien, c'est reparti pour un tour avec l'annonce de la date de sortie japonaise.

Ainsi, Atelier Ryza 2 sortira le 3 décembre 2020 dans l'Archipel sur PS4 et Switch, puis en janvier 2021 sur PC. Vous l'aurez compris, le lancement occidental prévu pour cet hiver a donc toutes les chances de rater la fin d'année, puisque nous avions simplement eu la mention d'une publication cet hiver et que l'arrivée sur ordinateur se fait en général conjointement. Sinon, vous pouvez retrouver une galerie d'images en page suivante, faisant la part belle à trois personnages qui accompagneront Ryza dans son aventure, à savoir Tao Mongarten et Bos Brunnen faisant leur retour, ainsi que Serri Glaus, totalement inédite. Voici ce qu'en dit le site officiel japonais, avec une traduction en anglais de Gematsu :

Tao Mongarten (doublé parJunta Terashima) L'ami d’enfance de Ryza. Il étudie à l'étranger avec Bos dans la capitale royale, étudiant dur chaque jour pour devenir savant. Il est devenu assez grand au cours des trois dernières années et n'a plus l'apparence d'un enfant victime d'intimidation. S'il aime toujours lire dans la solitude, comme il y a tellement de choses à voir et à exciter dans la capitale royale, il passe beaucoup plus de temps à l'extérieur que lorsqu'il vivait sur l'île. Bos Brunnen (doublé par Yohei Azakami) Amie d’enfance de Ryza et Tao. Il n'a plus de mauvais sentiments envers Ryza et son groupe, et passe beaucoup de temps avec eux, en particulier avec Tao qui étudie également dans la capitale royale. Il étudie très dur pour devenir un héritier convenable du nom Brunnen. Il est toujours aussi grossier. Serri Glaus (doublée par Yukiyo Fujii) Une femme de la même espèce Oren que l’ancienne compagne de Ryza, Lila Decyrus. Elle est en voyage pour collecter diverses graines de plantes dans un but précis et propose d'accompagner Ryza et sa bande pour explorer les ruines antiques. Elle a une personnalité calme, est juste et droite avec tous ceux qu'elle rencontre, mais quelque peu distante avec Ryza pour une certaine raison.

En attendant son arrivée, Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout est vendu 39,90 € sur Amazon.